Cambios en las operaciones bancarias que te bloquearán tu dinero: BBVA México, Banco Azteca, Santander, Banamex y otros bancos aplicarán este requisito.

El pasado 13 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión trascendental para miles de trabajadores jubilados del IMSS, sentando las bases para la posible devolución de recursos de sus cuentas individuales.

El Pleno de la Corte determinó ejercer su facultad de atracción en un tema clave, abriendo el camino para resolver una demanda histórica sobre sus ahorros . El fallo fue aprobado por mayoría de siete votos de los ministros.

De qué se trata la Facultad de Atracción 677/2025

La decisión se centra en los recursos acumulados en los rubros de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez del régimen anterior. La Facultad de Atracción 677/2025 fue sometida a consideración del Pleno con el objetivo de responder a una pregunta central: “¿Los trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social conforme a su régimen de jubilaciones y pensiones tienen derecho a la devolución de los recursos de la cuenta individual relativos a los rubros de cesantía en edad avanzada y vejez?”.

Ahora el IMSS podría devolver dinero a los beneficiarios por fallo histórico de la Suprema Corte. SCJN

Este ejercicio implica que la SCJN tomó para sí la resolución de casos como los Amparos Directos 470/2024 y 835/2024 de los Tribunales del Cuarto Circuito. Así lo confirmó el Secretario General de Acuerdos, quien anunció que la solicitud fue aprobada por “mayoría de siete votos, señor Ministro Presidente” durante la sesión del 13 de noviembre.

Qué significa esta decisión para los jubilados

La decisión de la SCJN no constituye una sentencia definitiva que ordene la devolución inmediata de los fondos, sino que es un paso procesal crucial. Al ejercer la Facultad de Atracción 677/2025, la Corte atrae un conjunto de juicios de amparo que presentaban criterios distintos entre los Tribunales Colegiados de Circuito.

Esta medida resulta favorable para los jubilados, ya que garantiza que sea el Máximo Tribunal quien resuelva con una única interpretación, evitando la dispersión de criterios legales y aportando certeza jurídica a nivel nacional sobre este tema de pensiones del IMSS.

Una vez que la SCJN emita su sentencia de fondo, esta resolución se convertirá en una jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país. Si el fallo final resulta favorable, el IMSS estaría obligado a acatar la orden y proceder a la devolución de los recursos a la cuenta individual del beneficiario jubilado.