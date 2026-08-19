En esta noticia Trafalgar quiere llevar a las pymes a Bolsa

Trafalgar Casa de Bolsa no solo quiere llevar a más pequeñas y medianas empresas al mercado de valores mexicano; también adelantó que quiere convertirse en emisora como parte de una estrategia que sus directivos califican como un acto de “congruencia”.

Porfirio Sánchez Talavera, presidente del Consejo de Administración de Empresas Trafalgar, dijo que el siguiente paso para el grupo, tras obtener la autorización para operar su casa de bolsa, será buscar convertirse “prontamente” en una emisora en el mercado bursátil mexicano.

“En un gesto de congruencia, comprar lo que vendemos”, dijo Sánchez Talavera durante la presentación de TRF Casa de Bolsa en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

La nueva casa de bolsa, que se integra a la plataforma financiera de Empresas Trafalgar y que recibió la autorización para operar bajo esta estructura en abril de este año, fue presentada este miércoles durante la ceremonia de Cierre de Mercado de BIVA, con el objetivo de ampliar las soluciones de inversión y financiamiento para el grupo.

El directivo no ofreció detalles sobre el tipo de emisión, monto o calendario para una eventual colocación, por lo que el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial.

Con este anuncio, Trafalgar se uniría a la lista de casas de bolsa que ya cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como Casa de Bolsa Finamex, con clave clave FINAMEX, Value Grupo Financiero, aunque actualmente se encuentra suspendida, Corporación Actinver, controladora de Grupo Financiero Actinver.

A la lista se suma GBM y Banorte, a través del grupo financiero; mientras que Monex perteneció al club, sin embargo se deslistó en 2023 como parte de la estrategia del holding.

Trafalgar quiere llevar a las pymes a Bolsa

En el evento, celebrado en el piso de operaciones de BIVA, directivos de Trafalgar explicaron que uno de sus principales objetivos será llevar a más pequeñas y medianas empresas al mercado de capitales, aprovechando los cambios regulatorios que han facilitado las emisiones simplificadas.

Sánchez Talavera dijo que la casa de bolsa buscará atender a empresas que enfrentan obstáculos para financiar su expansión, entre ellos elevados niveles de endeudamiento o problemas de sucesión, y ofrecerles alternativas distintas al crédito tradicional.

La estrategia contempla utilizar la infraestructura de TRF Casa de Bolsa y su alianza con la plataforma financiera del grupo para acompañar a estas compañías desde productos financieros dentro de la SOFIPO hasta soluciones de mercado de capitales.

“Queremos llevar todas esas opciones al mercado para hacer una opción distinta, una opción que realmente esté cerca de los clientes”, mencionó Carlos Septién, director general de Empresas Trafalgar .

Porfirio Sánchez Talavera añadió que la casa de bolsa buscará hacer venta cruzada entre los productos de la SOFIPO y los servicios bursátiles, ya que buscan ofrecer una gama más amplia de soluciones y acercarse a empresas de menor tamaño con costos accesibles.

“Nuestro propósito es fortalecer la infraestructura financiera para que más pequeñas y medianas empresas puedan crecer, más inversionistas accedan a soluciones de calidad y el mercado mexicano gane en profundidad”, expresó Sánchez Talavera.

La nueva casa de bolsa ofrecerá servicios de acceso a mercados de capitales y dinero, financiamiento corporativo, distribución y venta de fondos de inversión y ahorro, además de servicios fiduciarios.