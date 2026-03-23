En la Calle 66 con Carrera 4, en Bogotá, se encuentra el establecimiento que ha logrado conquistar el corazón de sus clientes, gracias a su dedicación al pan y al maíz. Este proyecto fue impulsado por los mismos fundadores de Mesa Franca, uno de los restaurantes más destacados del país. Durante los momentos más difíciles de la pandemia por COVID-19, cuando la mayoría de los restaurantes cerraban sus puertas o se adaptaban a la modalidad de domicilios, nació Colorado Panadería. Este establecimiento inició como una tienda de sándwiches, pero rápidamente evolucionó hacia una panadería que se basa en ingredientes locales y recetas artesanales. La calidad, el sabor y el cuidado en cada plato han llevado a que se convierta en uno de los sitios favoritos de los capitalinos. La propuesta gastronómica del lugar era celebrada por su originalidad y respeto por los ingredientes colombianos. Muchos clientes destacaban el ambiente acogedor y la atención cercana como parte fundamental de la experiencia. “Era uno de mis sitios favoritos en Bogotá”, comentó una seguidora en redes tras conocerse el cierre. Entre los platos más recordados de Colorado Panadería estaban el pastel de pollo con salsa de chontaduro, inspirado en la tradición vallecaucana y el tamal con papa criolla, guiso de chorizo, huevo frito y queso de oveja rallado. Su carta, con precios entre $25.000 y $35.000, ofrecía sabores que combinaban lo ancestral con lo contemporáneo. En su cuenta oficial de Instagram, el restaurante publicó un breve pero emotivo mensaje: “¡Colorado se despide! Ya estamos cerrados. Gracias a todos nuestros empleados, proveedores y clientes que disfrutaron con nosotros”. Las reacciones no se hicieron esperar: “Muero de tristeza”; “Voy a extrañar este lugar donde siempre fui feliz”; “Qué triste, ahora dónde encontraré mis galletas de mambe”, escribieron algunos de sus seguidores. Aunque no se han compartido detalles oficiales sobre los motivos del cierre, factores como las secuelas económicas de la pandemia y las obras urbanas que dificultan el acceso en varias zonas de Bogotá han impactado de forma negativa al sector gastronómico y Colorado Panadería no fue la excepción.