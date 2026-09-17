Las escobas permiten retirar polvo, migas y otros residuos del suelo, pero con el uso también acumulan pelos, pelusas, hilos y fibras que terminan enredados entre sus cerdas. Sacarlos uno por uno puede convertirse en una tarea incómoda y quitar tiempo durante la limpieza.

Un truco doméstico sencillo consiste en utilizar un peine para arrastrar estos residuos y separarlos de las cerdas. De esta manera, la escoba puede quedar limpia en pocos segundos y estar lista para volver a utilizarse.

(Representación creada con IA) ChatGPT

¿Por qué funciona el truco de colocar un peine en la escoba?

El peine funciona como una herramienta para desenredar y retirar los residuos que quedan atrapados entre las cerdas de la escoba. Al pasarlo entre ellas, sus dientes ejercen presión y arrastran pelos, fibras y pelusas que la escoba no consigue desprender durante el barrido.

La técnica resulta especialmente útil cuando se tienen mascotas, ya que el pelo puede acumularse rápidamente en las cerdas. También permite retirar cabellos largos, hilos de ropa y otras fibras que suelen enrollarse alrededor de la base del cabezal.

Además de facilitar la limpieza, mantener las cerdas libres de residuos permite que la escoba esté en mejores condiciones para el siguiente uso y evita tener que manipular directamente los pelos acumulados.

Por qué recomiendan cubrir la escoba con una bolsa plástica y para qué sirve en el hogar. Freepik

¿Cómo se hace el truco del peine en la escoba y cuáles son sus beneficios?

El procedimiento es sencillo y no requiere modificar la escoba. Lo ideal es utilizar un peine resistente, preferentemente con dientes relativamente separados, para poder introducirlos entre las cerdas sin dañarlas.

Cómo limpiar la escoba. �

Busca un peine: utiliza uno que tenga dientes firmes y que puedas manipular con facilidad.

Colócalo entre las cerdas: introduce los dientes del peine cerca de la base del cabezal.

Arrastra hacia afuera: realiza movimientos firmes desde la base hasta las puntas para sacar los pelos y fibras.

Repite el procedimiento: pasa el peine por diferentes zonas hasta eliminar los residuos acumulados.

Retira los residuos: junta los pelos y pelusas desprendidos y deséchalos directamente en la basura.

Ahorra tiempo: permite limpiar rápidamente el cabezal sin tener que retirar los residuos con las manos.

Mantiene la escoba limpia: ayuda a evitar que pelos y fibras permanezcan atrapados después de cada uso.

Facilita el barrido: unas cerdas libres de residuos pueden trabajar mejor durante la limpieza del suelo.

Papel aluminio para potenciar este truco

También se puede colocar un pequeño trozo de papel aluminio alrededor de la base del cabezal, procurando que quede bien sujeto y sin interferir con las cerdas. La idea es crear una superficie donde algunos pelos y fibras puedan quedar retenidos con mayor facilidad.

Barrer con papel aluminio en la escoba: por qué recomiendan hacerlo en la casa y para qué sirve. ChatGPT | Audiencias

El aluminio también puede ayudar a reducir la acumulación de residuos alrededor de la unión entre las cerdas y el cabezal. Cuando llegue el momento de limpiar la escoba, se retira el papel y se desechan los residuos acumulados, agilizando todavía más la tarea.