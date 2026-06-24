Soriana, Amazon y Nissan figuran entre las mejores empresas en atención a clientes.

En esta noticia La experiencia del cliente se volvió un activo de marca

La atención al cliente se ha convertido en un factor determinante para la reputación de las marcas en México, al influir directamente en la percepción que los consumidores construyen en redes sociales, de acuerdo con un análisis de más de 850 conversaciones realizado por Buzzmonitor.

El estudio mostró que el 57.5% de las menciones fueron positivas, el 31.1% negativas y el 11.4% neutrales, lo que confirma que la experiencia del cliente no solo impacta la satisfacción, sino también la imagen pública de las marcas.

Entre las marcas con mayor reconocimiento positivo destacan Soriana y Amazon México, ambas con 2.9% de menciones favorables, seguidas de Nissan México con 1.4%.

Estas compañías fueron asociadas con mejoras en la experiencia del usuario, mayor personalización del servicio, nuevos canales de atención y respuestas más eficientes ante solicitudes de los clientes.

En contraste, el análisis identificó que los principales factores que deterioran la percepción de marca siguen siendo los largos tiempos de espera, la falta de soluciones efectivas y la baja empatía en la atención.

La experiencia del cliente se volvió un activo de marca

El estudio también destacó que las marcas enfrentan una creciente presión por equilibrar la automatización de sus canales de atención con el contacto humano. Aunque los consumidores valoran la eficiencia de la tecnología, rechazan aquellas experiencias donde el acceso a una persona que resuelva problemas se vuelve limitado.

“Las personas ya no comparan únicamente productos o precios; comparan experiencias. Hoy una buena atención puede convertirse en un diferenciador tan importante como la calidad del producto”, señaló Daniel Topete, Head of New Business LATAM de Buzzmonitor.

En este contexto, la atención al cliente se consolidó como un factor estratégico para las marcas, donde cada interacción en redes sociales puede fortalecer o debilitar su reputación en cuestión de minutos.