En esta noticia Acuerdo facilitará la integración de ambas plataformas

La internalización de la administración de Fibra Macquarie implicará un pago de u$s 172.4 millones por parte de Fibra Mty, informó el fideicomiso de inversión en bienes raíces, como parte del proceso para integrar ambas plataformas y asumir la gestión del vehículo inmobiliario.

Fibra Mty dio a conocer que alcanzó un acuerdo con Macquarie Asset Management (MAM) y Macquarie Infrastructure And Real Assets Holdings Pty Limited (MIRAH), sujeto al cumplimiento de diversas condiciones, para concretar la internalización de la administración de Fibra Macquarie.

La empresa explicó que el acuerdo busca garantizar una transición ordenada y preservar la continuidad operativa del negocio. Mientras se cumplen las condiciones para el cierre de la operación, MAM continuará administrando Fibra Macquarie conforme al contrato vigente. Una vez concluido el proceso, Fibra Mty asumirá esas responsabilidades y MAM permanecerá por un periodo brindando apoyo durante la transición.

Acuerdo facilitará la integración de ambas plataformas

Jorge Ávalos Carpinteyro, director general de Fibra Mty, señaló que el acuerdo representa un paso importante para unificar ambas plataformas, además de incorporar la plataforma de administración inmobiliaria MPA y a su equipo, lo que fortalecerá las capacidades operativas y administrativas de la organización.

“Estamos entusiasmados de dar este paso hacia la unificación de ambas plataformas, particularmente por la incorporación de la plataforma de administración inmobiliaria ‘MPA’ de Fibra Macquarie y de su equipo, cuya experiencia fortalecerá las capacidades operativas y administrativas de la organización, preservará la continuidad del negocio y reforzará la generación de valor para nuestros inversionistas”, afirmó.

Como parte del acuerdo, MIRAH participará en la próxima oferta pública de adquisición (OPA) de Fibra Mty mediante la aportación de la totalidad de los certificados de Fibra Macquarie de los que es titular, equivalentes a 4.8% de los certificados en circulación.

La OPA se lanzará por hasta el 100% de los certificados de Fibra Macquarie que aún no son propiedad de Fibra Mty, equivalentes aproximadamente a 19% del total en circulación, incluida la participación de MIRAH. La operación permanecerá sujeta a la obtención de las autorizaciones correspondientes, entre ellas la de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Una vez que se cumplan las condiciones para el cierre de la transacción, Fibra Mty pagará a MAM una contraprestación de u$s 172.4 millones por la internalización, monto que incluye la terminación del contrato de administración y las demás contraprestaciones derivadas de ese acuerdo.

Asimismo, la empresa reiteró que continuará informando al mercado sobre el avance del proceso y de la oferta pública de adquisición.