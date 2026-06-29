Durante el cierre de mercados de este lunes, 29 de junio de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.95, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.03% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

El Euro registró un avance semanal de 0.56% y una variación anual de -8.52%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia bajista: seis caídas y cuatro alzas, con tres descensos iniciales, un rebote breve y vaivén posterior; cerró el período a la baja y sin jornadas estables.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 6.03%, superior a la volatilidad anual del 5.66%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es mayor que 0, indicando un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Este crecimiento podría estar vinculado a factores económicos favorables en la zona euro.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia al alza, es importante monitorear las condiciones del mercado global, ya que cambios inesperados pueden afectar el valor del Euro en el corto plazo.

Esta tendencia sugiere una recuperación que podría fortalecer la confianza en la moneda a largo plazo.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.