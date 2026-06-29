La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.46 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 29 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.28% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.56 pesos y un mínimo de 17.5 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió un 0.49%, mientras que en el último año cayó un 6.90%, señalando una leve mejora reciente pero una tendencia anual a la baja.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia mayormente alcista (6 subidas y 4 caídas), con un impulso sostenido a mitad del período y mayor volatilidad hacia el cierre.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 7.9673%, es mayor que la volatilidad anual del 7.5984%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, con un -1 igual a 3, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda, lo que puede influir en las decisiones de inversión.

En contraste, la tendencia de la semana pasada mostraba fluctuaciones, con un -1 que alcanzó valores negativos en ciertos días. Esto sugiere que la estabilidad del Dólar podría verse amenazada si esta tendencia al alza no se mantiene en el futuro cercano.

Esto indica que el Dólar podría continuar fortaleciéndose si se mantienen los factores que han impulsado su alza.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.