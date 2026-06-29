Depósito bancario confirmado | IRS entrega un cheque de 8,000 dólares para las personas que cumplen este requisito

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una advertencia importante para los contribuyentes sobre la obligación de declarar los ingresos en dólares depositados en sus cuentas bancarias.

Ante un incremento significativo en estos depósitos, el organismo intensificó sus mecanismos de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El SAT enfatizó la importancia de que los ciudadanos se mantengan informados sobre las disposiciones que regulan este tipo de ingresos, ya que omitir su declaración puede generar sanciones y multas.

La obligación de reportar depósitos en dólares

El SAT recordó a los clientes de instituciones financieras la obligación de reportar los depósitos en dólares en sus cuentas, tal como lo establece el Código Fiscal de la Federación.

Esta normativa busca garantizar la transparencia en la gestión de divisas y el cumplimiento fiscal de los contribuyentes.

El incumplimiento puede derivar en sanciones severas, que van desde advertencias hasta el bloqueo temporal de cuentas bancarias, según la frecuencia y el monto de las omisiones.

El incumplimiento puede derivar en sanciones severas, que van desde advertencias hasta el bloqueo temporal de cuentas bancarias.

Aunque la medida aplica a todos los contribuyentes, su impacto es mayor entre los trabajadores independientes que reciben pagos de clientes internacionales. Estos contribuyentes deben emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por todos sus ingresos, incluidos los percibidos en moneda extranjera.

Qué hacer si el SAT bloquea tu cuenta bancaria en 7 pasos

Si el SAT bloquea temporalmente una cuenta, es fundamental actuar con rapidez y de forma informada.