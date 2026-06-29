Revocan licencias de conducir de manera permanente y no podrán volver a manejar nunca más si cometen estas infracciones.

La Licencia Permanente de Conducir en la Ciudad de México sigue vigente durante 2026 y continúa siendo uno de los trámites más solicitados por los automovilistas capitalinos. Su principal ventaja es que evita la renovación periódica del documento.

Pueden obtenerla quienes ya cuentan con licencia Tipo A, así como nuevos conductores que aprueben el examen teórico correspondiente. El costo oficial del trámite es de 1,500 pesos.

Aunque no tiene fecha de vencimiento, esto no la hace irrevocable. La Secretaría de Movilidad (Semovi) puede cancelarla definitivamente si el conductor incurre en conductas graves o peligrosas para la seguridad vial.

Las autoridades capitalinas señalaron que esta medida busca reducir accidentes y reforzar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito en la capital.

Estas son las faltas que pueden provocar la cancelación definitiva

De acuerdo con la Semovi, existen varias razones por las que un conductor podría perder para siempre su licencia permanente.

Entre las principales causas están los accidentes de tránsito con lesiones graves o muertes, así como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. Acumular sanciones del programa “Conduce sin Alcohol” también puede derivar en la pérdida definitiva del permiso.

La lista completa incluye:

Accidentes viales con víctimas graves o fallecidas.

Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas.

Acumulación de sanciones del programa “Conduce sin Alcohol”.

Infracciones que afecten el orden vial y la infraestructura urbana.

Daños al mobiliario urbano como semáforos, postes o señales de tránsito.

Uso indebido de carriles confinados del Metrobús o trolebús.

Acumulación constante de multas pendientes de pago.

La Semovi considera que estas acciones representan un riesgo para peatones, pasajeros y otros conductores, por lo que justifican la cancelación irreversible de la licencia.

Presentar documentos falsos también puede costar la licencia

Además de las infracciones de tránsito, la autoridad capitalina contempla otras causas relacionadas con irregularidades durante el trámite.

Una vez que la Semovi revoca la licencia de conducir, los ciudadanos no la pueden volver a obtener.

Una de las más delicadas es entregar documentación falsa o alterada para obtener la Licencia Permanente. Si la Semovi detecta inconsistencias en la información proporcionada, puede cancelar el documento de forma inmediata e irreversible.

La Semovi también supervisa que los conductores mantengan condiciones físicas y mentales adecuadas para manejar con seguridad.

El organismo puede solicitar evaluaciones o pruebas de manejo, y revocar la licencia si el conductor representa un riesgo para terceros, a base de:

enfermedades crónicas

trastornos médicos

padecimientos que comprometan la capacidad de conducción.

Las autoridades recordaron que tener una licencia permanente no exime de cumplir el Reglamento de Tránsito. Además, una vez cancelada, el conductor ya no podrá volver a tramitar este beneficio en la Ciudad de México.