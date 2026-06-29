La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.3 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 29 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.46% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del dólar canadiense subió 0.29%, pero en el último año registró -7.90%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una tendencia alcista moderada: inicio errático, racha de tres avances a mitad de periodo y cierre con leve retroceso tras un rebote, dejando una ganancia neta pese a la volatilidad.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 6.42%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 7.40%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Este aumento refleja un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional.

La tendencia positiva sugiere que factores económicos, como el aumento en los precios de las materias primas, pueden estar impulsando la cotización del Dólar canadiense hacia arriba, lo que beneficia a los exportadores canadienses.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.