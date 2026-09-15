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Si se encuentra en la instancia de solicitar un crédito hipotecario en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con el objetivo de adquirir, edificar o renovar su vivienda, es imperativo considerar una advertencia crucial: la entidad pública procederá a bloquear automáticamente cualquier trámite si el solicitante no presenta la constancia del curso “Saber más para decidir mejor”.

Este requisito es totalmente accesible en línea, se considera obligatorio y se aplica sin excepciones, independientemente de si su expediente se encuentra debidamente preparado.

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Por qué el Infonavit puede detener tu trámite de crédito si te falta un solo documento

Solicitar un crédito hipotecario conlleva asumir una obligación financiera a largo plazo que puede afectar las finanzas del trabajador durante varios años. Por tal motivo, el organismo público ha diseñado su proceso de solicitud e incorporó un taller educativo como requisito obligatorio, titulado “Saber más para decidir mejor”.

Según los lineamientos oficiales, sin la acreditación de dicho curso, el trámite se interrumpe automáticamente.

No importa si ya ha seleccionado la propiedad, si ha reunido sus documentos o si posee una tasación vigente: sin el certificado, el expediente se encuentra suspendido.

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Asimismo, existe un requisito previo al concurso: el trabajador debe haber alcanzado los 100 puntos del modelo T100. Si no se cuenta con dicho puntaje, el portal no permitirá el acceso a la etapa de capacitación ni el avance en el trámite.

Trámite gratis y 100% en línea: obtén tu constancia en minutos desde casa

La información positiva es que la obtención de la constancia es totalmente gratuita y puede llevarse a cabo desde cualquier computadora o dispositivo móvil.

El procedimiento se ejecuta a través del portal Mi Cuenta Infonavit, siguiendo los pasos mencionados a continuación:

Acceder al portal utilizando el Número de Seguridad Social (NSS) y la contraseña correspondiente.

Navegar hasta la pestaña “Quiero un crédito hipotecario” y seleccionar la opción “Curso saber más para decidir mejor”.

Completar exhaustivamente todos los módulos, videos y materiales didácticos, sin omitir ninguna sección. El sistema registrará su progreso de visualización.

Una vez finalizado, el sistema activará el botón de “Descargar constancia” en formato PDF.

Documentos indispensables que debes llevar al Centro de Servicio Infonavit para evitar retrasos en tu crédito

La constancia es un primer paso esencial, aunque no el único. Para acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) con un expediente completo y sin inconvenientes, es fundamental reunir los siguientes documentos:

Constancia del curso “Saber más para decidir mejor” (impresa o digital).

Avalúo vigente de la propiedad que deseas adquirir o remodelar.

Acta de nacimiento original.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

El requisito es aplicable a todas las modalidades de crédito, ya sea para la compra de una vivienda nueva o usada, la construcción en un terreno propio o la remodelación del hogar. La ausencia de alguno de estos documentos, especialmente la constancia del curso, impedirá que el proceso avance, sin posibilidad de reanudarlo hasta que se regularice.