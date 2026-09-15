Oficial | Revisarán casas y departamentos con técnicos y profesionales para verificar la existencia de estos elementos obligatorios por ley

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Las condiciones de seguridad de las edificaciones pueden quedar bajo revisión de personal especializado en Colombia, especialmente cuando se trata de prevenir incendios y comprobar que los sistemas instalados cumplan con los requisitos técnicos establecidos por la normativa vigente.

La Ley General de Bomberos de Colombia establece que los cuerpos de bomberos son competentes para realizar inspecciones relacionadas con la prevención de incendios y la seguridad humana en edificaciones públicas y privadas. Además, dispone que los ciudadanos deben facilitar estas revisiones cuando sean realizadas como medida preventiva o durante acciones de control.

¿Qué pueden revisar durante las inspecciones?

El artículo 42 de la Ley 1575 de 2012 contempla la revisión de los sistemas de protección contra incendios y de seguridad humana. Entre las actuaciones previstas se encuentran las inspecciones técnicas planeadas y la inspección y prueba anual de los sistemas de protección contra incendios, siempre de acuerdo con la normativa aplicable a cada edificación.

Esto significa que los elementos concretos que deban existir dependen del tipo de inmueble, su uso y las exigencias técnicas que le correspondan. No todas las viviendas particulares están obligadas, por una única regla nacional, a contar exactamente con los mismos detectores, alarmas o dispositivos.

La legislación también establece que los cuerpos de bomberos que desarrollen estas revisiones deben contar con personal idóneo para llevar adelante las inspecciones y revisiones técnicas.

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¿Son obligatorios los detectores de humo en todas las casas?

Las exigencias de protección contra incendios varían según las características y el uso de la construcción. La regulación colombiana contempla sistemas de alarma, detección y otros mecanismos de protección en determinados tipos de edificaciones, mientras que las condiciones constructivas también están sujetas a la normativa del sector vivienda.

¿Los propietarios deben permitir una inspección?

La legislación sí es explícita en este aspecto. El artículo 42 determina que los ciudadanos deben facilitar en sus instalaciones las inspecciones de seguridad humana y técnicas realizadas por los cuerpos de bomberos como medida preventiva y durante las acciones de control.

Estas revisiones buscan comprobar el cumplimiento de las condiciones de prevención y reducir los riesgos asociados a incendios y otras emergencias.