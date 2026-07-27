La decisión pone fin a una iniciativa impulsada desde hace más de dos décadas que, según el Gobierno, afectaba a las comunidades de la región.

La presa La Parota, uno de los proyectos de infraestructura más relevantes en Guerrero, ya no será construida . Durante una gira de trabajo en Acapulco, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el plan quedó cancelado de manera definitiva debido al impacto que tendría sobre las comunidades de la zona.

En lugar de continuar con la obra hidroeléctrica, el Gobierno federal apostará por un esquema distinto para fortalecer el abasto de agua potable en el puerto. La estrategia contempla infraestructura hidráulica que, de acuerdo con la mandataria, permitirá atender las necesidades de la población sin desarrollar la presa.

La decisión pone fin a una iniciativa impulsada desde hace más de dos décadas que, según el Gobierno, afectaba a las comunidades de la región. Fuente: EFE Mario Guzmán

Adiós a la presa La Parota | ¿Por qué el Gobierno canceló definitivamente el proyecto?

La decisión fue anunciada por Claudia Sheinbaum durante un evento realizado en Acapulco, donde explicó que el proyecto ya no seguirá adelante porque implicaba afectaciones importantes para las comunidades ubicadas en la región donde estaba prevista su construcción.

La obra había sido impulsada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde 2003 y durante años generó debate entre autoridades y habitantes de la zona. Con el anuncio presidencial, el proyecto queda oficialmente descartado y el Gobierno federal cambia el rumbo de la estrategia hidráulica para Acapulco.

Durante su mensaje, Sheinbaum recordó que previamente comunicó la decisión a pobladores de la zona rural de Acapulco, quienes serían algunos de los principales involucrados por la construcción de la presa. La mandataria reiteró que la prioridad será impulsar alternativas que no representen el mismo impacto para las comunidades.

¿Qué obras sustituirán al proyecto de la presa La Parota?

Como alternativa, el Gobierno federal desarrolla un sistema basado en pozos para incrementar el abastecimiento de agua hacia Acapulco. Además, se construirán tanques elevados que permitirán distribuir el recurso por gravedad y facilitar su llegada a distintas colonias del municipio.

La presidenta explicó que este esquema también contempla el bombeo hacia las zonas altas de la ciudad, con el objetivo de mejorar la distribución del agua potable en sectores que históricamente han enfrentado dificultades en el suministro.

Un día antes del anuncio público, Sheinbaum informó a través de sus redes sociales que supervisó los trabajos de los nuevos pozos radiales, los cuales forman parte de la estrategia para fortalecer el sistema hidráulico de Acapulco y ampliar la disponibilidad del recurso para la población.

¿Qué otras acciones realizará el Gobierno en Acapulco?

La mandataria indicó que, además de las nuevas obras de abastecimiento, su administración continúa con trabajos de saneamiento en la ciudad tras el impacto de los huracanes Otis y John. Entre las acciones se encuentran labores para reducir la contaminación de los ríos y el desazolve de cauces con el fin de disminuir el riesgo de desbordamientos.

También anunció mejoras en la infraestructura relacionada con el suministro de agua proveniente del río Papagayo. Explicó que se construyen torres más altas para proteger las bombas de captación ante posibles crecidas del río y evitar daños similares a los registrados durante los fenómenos meteorológicos recientes.

Finalmente, Sheinbaum adelantó que el Gobierno renovará las redes de agua potable en colonias ubicadas en la parte alta de Acapulco, comenzando por Ciudad Renacimiento.