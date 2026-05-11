Este lunes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Te lloverán muestras de cariño por doquier: no solo de tu pareja, también de tu familia. Tu madre estará muy pendiente y te pedirá que la visites con más frecuencia; no le digas que no, sobre todo si es a la hora de comer, porque nada iguala a los platos de mamá. Hoy Tauro disfruta de un guiño de suerte en el amor, con gestos cálidos y apertura para acercamientos sinceros. La compatibilidad destacada del día es con Virgo. Tauro, tu suerte en el trabajo será alta: te lloverán muestras de apoyo y reconocimiento de colegas y superiores, facilitando avances y oportunidades concretas. Tauro debe cuidar su salud con rutinas constantes, alimentación equilibrada y buen descanso; actividad física moderada, manejo del estrés y evitar excesos escuchando su cuerpo. Agradece y corresponde el afecto. Come con tu madre si puedes. Regala tiempo a tu pareja. En la agenda cotidiana, la lectura diaria del horóscopo se perfila como una guía ágil para anticipar tendencias y orientar decisiones, una referencia que gana espacio entre quienes buscan entender mejor lo que viene.