S&P Global Ratings confirmó la calificación crediticia de emisor en escala nacional de ‘mxA+’ de Kuo, conglomerado mexicano con operaciones en los sectores de consumo, químico y automotriz. Sin embargo, inmediatamente después la retiró a solicitud de la propia compañía. Al momento del retiro, la perspectiva se mantenía estable. La agencia no detalló los motivos de la decisión. En un comunicado, S&P explicó que la calificación reflejaba la expectativa de que la emisora sostendría indicadores financieros acordes con la nota asignada, la cual indica que la empresa cuenta con “buena” capacidad de pago, aunque es más susceptible a condiciones económicas adversas. Entre estos indicadores se contemplaba un margen ajustado de EBITDA superior a 10% y una razón de deuda a EBITDA cercana a 2.0 veces. Asimismo, la calificadora anticipaba una generación de flujo de efectivo discrecional negativa, en línea con el perfil crediticio evaluado. “Esto estaba respaldado por la creciente demanda de los productos de la empresa en Asia y por una menor volatilidad en los precios de las materias primas para el segmento de carne de cerdo”, señaló la agencia. Hasta el momento Kuo no ha emitido comentarios al respecto. No obstante, en septiembre la empresa dio a conocer que prepagó sus notas senior con vencimiento en 2027 por un monto inicial de u$s450 millones. Al cierre del tercer trimestre, Kuo reportó una disminución de 4.88% en sus ingresos, que se ubicaron en 8,784 millones de pesos. No obstante, registró una utilidad neta atribuible a la parte controladora de 59 millones de pesos, de acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El conglomerado cuenta con un portafolio diversificado, donde el sector consumo genera cerca de 58% de los ingresos totales. Este segmento incluye principalmente el negocio porcícola, bajo la marca Kekén, así como su participación en alimentos a través de Herdez del Fuerte y Megamex Food. Kuo es uno de los principales productores de carne de cerdo en México y líder en productos de aguacate procesado, según información de la propia empresa. Además, mantiene operaciones en los sectores químico e industrial, con la fabricación de hule sintético y polímeros, así como transmisiones manuales de alto desempeño, cajas de transferencia y componentes mecatrónicos para armadoras globales. La compañía opera 23 plantas en cinco países, entre ellos México, China, España y Bélgica. Cerca de 51% de sus ventas se generan principalmente en Norteamérica y Japón, con una mayor contribución del segmento de consumo. Se espera que el próximo 10 de febrero la empresa emita su reporte al cuarto trimestre de 2025.