Luis Brossier inició su ciclo como director general de Citi México, después del anuncio de su nombramiento en diciembre del año pasado. Broissier arranca su liderazgo casi de la mano con la operación de la rama en el país de Citigroup que ya opera como banco independiente, después de la venta de 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo, y otro 24% a una serie de fondos de inversión y aseguradoras. El movimiento forma parte de una serie de enroques dentro de la institución financiera, como parte de la reconfiguración del negocio en México, después de su separación de Banamex. Broissier reportará a Julio Figueroa, director del banco para América Latina, y en su nueva posición Brossier será responsable de la ejecución de la estrategia de Citi en el país, con el objetivo de maximizar las oportunidades de negocio con clientes en México, en todos los productos y subproductos disponibles en la cartera para el mercado local e internacional. “Se enfocará en fortalecer la posición de Citi como el principal socio bancario para sus clientes, fomentar relaciones exitosas en todos los niveles de la organización y proteger y mejorar la reputación de Citi en el país”, señaló el banco. De acuerdo con Citi, Luis Broissier fue director de banca corporativa en México desde 2022 y antes de asumir ese puesto en Citi, ocupó diversos cargos en banca de inversión, durante aproximadamente 10 años, en los que contribuyó a importantes operaciones de fusiones y adquisiciones, así como captación de capital, y tuvo responsabilidades más amplias en toda América Latina. Broissier acumula una trayectoria de 24 años en Citi, con experiencia en ramas como banca corporativa, mercados de deuda y capital, a lo que se suman las fusiones y adquisiciones, con operaciones en México y Nueva York. Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana y un MBA con honores por la Columbia Business School. “El liderazgo de Luis, combinado con su profundo conocimiento de este mercado, será fundamental para mejorar nuestras relaciones con los clientes y garantizar que sigamos ofreciendo un valor excepcional y contribuciones impactantes a su éxito”, dijo Julio Figueroa, responsable de América Latina para Citi.