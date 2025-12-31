lL institución reconoció la labor de los consejeros salientes y destacó sus contribuciones durante su gestión

El último día del año no pasó desapercibido en Citi México. La mañana del 31 de diciembre, el grupo financiero informó los primeros ajustes en su Consejo de Administración, en medio de la reconfiguración que atraviesa la institución en el país.

A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Citi México dio a conocer que María Maribel Dos Santos Fernández, directora de Oracle México, dejará su cargo como consejera suplente independiente por decisiones personales, con efectos a partir del 1 de enero de 2026.

La salida dejará, por ahora, una vacante abierta en el órgano de gobierno corporativo. La institución precisó que el nombramiento de quien ocupe el cargo será informado una vez que concluyan los procesos regulatorios y se obtengan las aprobaciones corporativas correspondientes.

“Una vez concluidos los procesos conforme a la regulación y políticas internas de la sociedad, y obtenidas las aprobaciones corporativas correspondientes, la sociedad informará oportunamente el nombramiento de quien ocupe dichos cargos”, señaló la empresa.

Nuevo ejecutivo

Los relevos en el consejo de administración del banco estadounidense no son los únicos. Ya en semanas previos se anunciaba que Luis Brossier asumirá la dirección general de Citi México a partir del 1 de marzo de 2026. El ejecutivo reemplazará a Álvaro Jaramillo y el anuncio de la sustitución se da justo a un año en que se completó la separación entre Citi y Banamex, en lo que era Citibanamex.

Brossier es gente de casa, pues en Citi era director de banca corporativa para México y ya tenía una larga carrera en el banco, siempre atendiendo cuentas corporativas y en el área de infraestructura y bienes raíces. Previamente, Brossier, que tiene un MBA de Columbia Business School, pasó más de una década en Morgan Stanley México.

Exfuncionario de Hacienda en Citi México

Citi México también informó que Juan Manuel Rincón Cortés dejará su posición como consejero propietario no independiente, lugar que será ocupado por Alberto Torres García, actual director de Banca para el sector público de Citi para Latinoamérica.

En el comunicado, la institución reconoció la labor de los consejeros salientes y destacó sus contribuciones durante su gestión.

Torres García cuenta con una trayectoria vinculada al sector público y financiero. Ha ocupado distintos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Banco de México. Es economista por el ITAM y cuenta con estudios de maestría y doctorado por la New York University.

Con estos cambios, el Consejo de Administración de Citi México se mantiene integrado por 10 miembros, entre los que destacan Julio Santiago Figueroa, director general de Citi Latinoamérica, quien funge como presidente y consejero no independiente, así como Vivianne Guerra y Álvaro Jaramillo Escallón.

Más movimientos en Citi

Los ajustes en el Consejo se dan en un contexto más amplio de reorganización estratégica del grupo en México, derivada de la desinversión en Banamex. Recientemente, Fernando Chico Pardo adquirió 25% de la participación de la institución por 42,000 millones de pesos, equivalentes a cerca de 2,300 millones de dólares.

A estos movimientos se suma el anuncio realizado a inicios de diciembre, cuando Citi informó que Luis Brossier asumirá la dirección general de Citi México a partir de marzo de 2026. Su llegada tendrá como objetivo fortalecer la posición del banco en el país y profundizar sus relaciones en todos los niveles de la organización.

En conjunto, los cambios delinean un nuevo tablero en Citi México, en un momento clave para su estructura corporativa y su estrategia de largo plazo en el mercado local.