Banco Plata inició su expansión en América Latina con el arranque de operaciones en Colombia, luego de obtener la autorización de funcionamiento de la Superintendencia Financiera de ese país para operar como Compañía de Financiamiento, informó la institución.

Con este movimiento, el banco digital, que opera en México con licencia bancaria, busca replicar su modelo de negocio en el mercado colombiano apoyado en su infraestructura tecnológica y su experiencia operativa.

Llegará con su modelo digital

Aunque en Colombia no operará con una licencia bancaria , Banco Plata explicó que la figura de Compañía de Financiamiento le permitirá desplegar su ecosistema digital y competir en el mercado local con una oferta enfocada en procesos ágiles y atención digital.

“Llegamos a Colombia con la ventaja de combinar lo mejor de dos mundos: un equipo local que entiende perfectamente las necesidades del mercado colombiano y el respaldo de toda la experiencia y madurez tecnológica que ya consolidamos en México. No venimos a experimentar; traemos un ecosistema propio y un equipo listo para demostrar que el manejo del dinero puede ser maravillosamente simple, transparente y, sobre todo, rápido”, afirmó Neri Tollardo, CEO de Banco Plata.

La institución detalló que su plataforma tecnológica es desarrollada por un equipo de más de 800 ingenieros e integra desde el sistema bancario central (core) hasta su motor de análisis de riesgos.

Respaldará crecimiento con capital internacional

Banco Plata indicó que iniciará operaciones en Colombia con un respaldo de u$s 2,000 millones en capital y financiamiento internacional, recursos con los que busca sostener su expansión en el país sudamericano.

Actualmente, la institución reporta una valuación de u$s 5,000 millones y una base de 4 millones de clientes activos. Además, señaló que en las próximas semanas presentará su portafolio de productos para el mercado colombiano.

Con esta expansión, Banco Plata da su primer paso fuera de México y fortalece su estrategia de crecimiento regional en América Latina.