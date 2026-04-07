Alpura, empresa mexicana de lácteos, está apostando por la digitalización de sus procesos y el uso de inteligencia artificial (IA). Mediante el análisis de información de estadísticas del sector y datos anónimos, la organización fundada en 1972, buscará anticipar tendencias de consumo y ajustar su oferta con mayor agilidad, transformando información en insumos estratégicos con el acompañamiento y criterio de sus equipos especializados. La compañía está incorporando la plataforma de IA para empresas Gemini Enterprise y Google Workspace, suite de herramientas para mejorar la productividad y el trabajo colaborativo, para la organización, así como la incorporación de capacidades de inteligencia artificial en áreas claves del negocio. Como parte de este proceso, Alpura ha dicho que integrará estas herramientas, pero que en todo momento se mantendrá la supervisión, validación y control por parte del personal calificado. “Esto se traduce en ciclos de innovación más ágiles, mayor precisión en el entendimiento del mercado y la capacidad de evolucionar nuestro portafolio de forma más informada. La IA no sustituye la experiencia ni el talento de nuestra gente; la fortalece y amplifica. Nuestro compromiso con el desarrollo profesional de todos nuestros colaboradores es una prioridad que va de la mano con esta evolución tecnológica”, mencionó Marvin Nahmias, Chief Technology & Data Officer de Alpura, en un comunicado. La compañía que integra una de las redes de productores lecheros más importantes del país conectará las capacidades de IA de Google Cloud con su plataforma de indicadores comerciales y operativos para consolidar una “fuente única de información confiable y estructurada”. Esto permitirá que las áreas de producto e innovación fortalezcan su capacidad de generar insights competitivos de manera integrada. El objetivo, dijo la empresa, es fortalecer la manera en que la organización analiza información y apoya la toma de decisiones por parte de sus equipos. Además, aseguró que se garantiza en todo momento la privacidad de los datos, la confidencialidad de secretos industriales y la continuidad operativa. Cada vez más empresas de la industria de alimentos están usando la IA para ser más eficientes, más inteligentes en sus decisiones y optimizar distintas partes del negocio. En el segundo semestre de 2025, Nestlé anunció que, en conjunto con IBM, estaban implementando herramientas de IA generativa para identificar nuevos materiales de embalaje. En México Nestlé ha implementado IA en sus nuevos Centros de Distribución (Cedis) para optimizar el inventario en tiempo real, lo que reduce el desperdicio y acelera la salida de productos hacia el mercado norteamericano Asimismo, Coca-Cola FEMSA ha usado IA a través de su plataforma Juntos+, con la que ayuda a los pequeños comercios a optimizar sus decisiones de compra. En 2025 registró 1.3 millones de clientes activos mensuales y generó u$s 3,500 millones, equivalentes a cerca del 40% del canal tradicional. De acuerdo con Infor, que desarrolla software para las industrias, la manufactura alimentaria utiliza IA principalmente para pronosticar la demanda, optimización de rutas de distribución, análisis de datos y mantenimiento predictivo.