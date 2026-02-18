Gruma, uno de los mayores productores de harina de maíz y tortillas a nivel global, reportó una contracción de 2.4% en la utilidad neta de la parte controladora al cierre de 2025, al ubicarse en 519 millones de pesos, en un año marcado por la desaceleración del consumo en EE.UU.. De acuerdo con su reporte financiero, los ingresos retrocedieron 1.7% anual, al pasar de 6,486 millones a 6,374 millones de pesos. La compañía, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, calificó el periodo como “desafiante” en EE.UU., su principal mercado, ante un menor dinamismo entre los consumidores. Pese al retroceso en ventas y utilidad, la empresa logró sostener la rentabilidad operativa. El flujo operativo (Uafirda) avanzó 0.43% a 1,136 millones de pesos, lo que permitió una expansión en el margen Uafirda a 17.8%, desde 17.4% en 2024. “Durante 2025 la empresa logró los niveles deseados de rentabilidad al expandir sus márgenes, de acuerdo con sus previsiones, y al mismo tiempo mitigar los efectos de un entorno económico desafiante en EE.UU.”, señaló la firma en un comunicado. Desde el tercer trimestre, analistas habían advertido una mayor debilidad en el consumo estadounidense, tendencia que se acentuó hacia el cierre del año y que contrarrestó el impulso generado por la marca “Better For You”, enfocada en productos con atributos de salud y bienestar. La subsidiaria Gimsa enfrentó presiones derivadas del aumento en los costos de materias primas, lo que impactó su desempeño durante el ejercicio. Por regiones, Europa mostró un mejor comportamiento apoyado en una mezcla de canales más eficiente y optimización del portafolio de productos, mientras que Asia y Oceanía registraron un aumento en la demanda. Al cierre de 2025, la fabricante de harina de maíz declaró una inversión total de u$s225 millones mismos que fueron destinados a adiciones y reemplazo de equipos operativos en Estados Unidos; actualizaciones y mantenimiento general en toda la empresa, particularmente en Gimsa; y a una expansión de capacidad en Europa. En el mercado bursátil, las acciones de la compañía retrocedieron 1.34% en la sesión para cerrar en 339.18 pesos por título en la BMV.