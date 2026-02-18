Park Life, empresa de gestión y renta de departamentos, alista su llegada al club de fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibra) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de acuerdo con documentos publicados en la plaza bursátil. El nuevo fibra, propiedad de Gustavo Tomé, busca hasta 308 millones de pesos por lo que se estima que el precio de cada certificado ascenderá hasta los 220 pesos por unidad. “La colocación busca capitalizar un mercado con amplio rezago estructural”, dijo la empresa en un comunicado. Fibra Park Life cuenta con un portafolio de cuatro activos en la Ciudad de México y Querétaro, que en conjunto suman 287 unidades, con una renta promedio mensual de 28,300 pesos. El portafolio en la capital mexicana incluye inmuebles en Polanco, Condesa, Santa Fe, CDMX. El activo en Querétaro con 198 unidades y amenidades como gimnasio, salón de adultos, ludoteca, alberca y salas de trabajo, en operación desde 2016, todos operando bajo un modelo de administración centralizada, mantenimiento programado y estándares homogéneos de servicio. De acuerdo con información de la fibra, su modelo de negocio se sustenta en el concepto de “Vivienda como Servicio”, orientado a jóvenes profesionistas, familias en transición y nómadas digitales. De acuerdo con documentos entregados a la BMV, Fibra Park Life tendrá la clave de pizarra “PLIFE 26”. En la operación, Casa de Bolsa BBVA M y Actinver Casa de Bolsa funcionan como intermediarios colocadores. En conferencia con analistas, el director general de la BMV, Jorge Alegria, dijo que existen al menos cuatro ofertas publicas iniciales que, hasta ese momento, se mantenian de manera confidencial. La llegada de Fibra Park Life ocurre en un contexto de mayor apetito por los mercados públicos como fuente de financiamiento, luego de que en 2025 se rompiera una sequía de ocho años sin debuts accionarios con las colocaciones de Essentia, Aeroméxico y Fibra Next. Actualmente la BMV registra 16 fideicomisos como Fibra Uno, Fibra Inn y Dahnos.