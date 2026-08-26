La consultora FUNDES, con el apoyo de Google.org, está lanzando una iniciativa nacional que busca democratizar el acceso de mipymes a la IA. Fuente: Archivo.

En un contexto donde solo 8% de las empresas con más de 10 personas empleadas utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA), según datos del Centro México Digital de este 2026, la consultora de impacto FUNDES, con el apoyo de Google.org, está lanzando una iniciativa nacional que busca democratizar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a la IA.

El programa llamado Mi CompañIA parte de un diagnóstico inicial que permite crear rutas de aprendizaje personalizadas, dirigidas tanto a mipymes que buscan incorporar estas herramientas de forma práctica y con resultados medibles, como a personas profesionales especializadas en IA.

El proyecto cuenta con el apoyo de Google.org, lo cual fortalece el alcance de esta iniciativa y contribuye a impulsar un modelo de adopción tecnológica con potencial para beneficiar a miles de mipymes mexicanas, consolidando una alianza que busca generar impacto económico y social a través de la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías.

“Apoyar Mi CompañIA es apostar por el corazón de la economía mexicana. Queremos que las herramientas de inteligencia artificial estén al alcance de las mipymes y se traduzcan en beneficios concretos para quienes las hacen funcionar todos los días”, declaró Verónica Gebhardt, gerente de Google.org para América Latina y Canadá, en un comunicado.

La iniciativa responde a una necesidad concreta: hacer que la inteligencia artificial deje de ser una tecnología exclusiva de las grandes compañías y se convierta en una herramienta accesible para miles de pequeños negocios.

FUNDES, una organización con 40 años de trayectoria, que ayuda a las organizaciones a sus procesos de incorporación de tecnología, considera que la inteligencia artificial debe convertirse en una oportunidad para todos los negocios, sin importar su tamaño. Su objetivo es “contribuir a que miles de negocios sean más productivos, competitivos y resilientes en la nueva economía digital por medio de la incorporación de herramientas de IA”, dijo en un comunicado Florencia Colunga, gerente de crecimiento y alianzas de FUNDES.

En su primera etapa, la iniciativa contempla sensibilizar a 10,000 mipymes, capacitar a 5,000 empresas con habilidades digitales básicas, certificar a 500 técnicos y profesionales de la IA y acompañar a 500 mipymes en la implementación práctica de soluciones de inteligencia artificial, priorizando sectores como comercio, turismo, gastronomía, manufactura ligera y servicios profesionales y creativos.

El programa propone un modelo de acompañamiento que contempla cuatro etapas: diagnóstico, capacitación, acompañamiento y profesionalización, permitiendo que cada negocio avance de acuerdo con su nivel de madurez digital y sus necesidades específicas.

Asimismo, la iniciativa ofrece un diagnóstico gratuito que evalúa el nivel de preparación digital de cada empresa mediante 48 preguntas adaptativas distribuidas en seis dimensiones de madurez.

A partir de los resultados, las mipymes acceden a rutas personalizadas de aprendizaje, cursos cortos, webinars, talleres y una red de especialistas certificados que las acompañan en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial dentro de sus procesos de operación, administración, ventas y atención a clientes.