El arranque de 2026 se perfila desafiante para Genomma Lab, la fabricante de productos farmacéuticos y de cuidado personal controlada por Rodrigo Herrera. Aunque la compañía mantiene un negocio sólido y con perspectivas de rentabilidad, el impacto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) presionará los volúmenes de venta durante los primeros meses del año, advirtió Fitch Ratings.

En un reporte, la agencia señaló que Genomma Lab está sujeta al nuevo gravamen de 3 pesos por litro en bebidas calóricas y 1 peso por litro en bebidas no calóricas, aplicable a su producto estrella Suerox. Este costo será trasladado al consumidor final, lo que podría afectar de forma temporal los niveles de consumo en la industria de bebidas.

Redes

“Los precios más altos deberían presionar los volúmenes a inicios de 2026, con una expectativa de recuperación del consumo hacia el cierre del año”, indicó Fitch.

Herrera fundó Genomma Lab en 1996 y a falta del reporte total de ingresos para 2025, HR Ratings, la calificadora mexicana, estima que para el año pasado la empresa alcanzaría ventas cercanas a los MXN 21,400 millones, frente a los MXN $18,600 de 2024.

A Rodrigo Herrera le dicen “Tiburón” por su papel como inversionista en el programa Shark Tank México, donde los jueces que ponen capital en proyectos de emprendedores reciben justamente ese apodo de “tiburones”.

Campea el optimismo

Desde la empresa, el tono es más bien optimista. Marco Sparvieri, director general de Genomma Lab Internacional, dijo que Suerox sin azúcar enfrenta un impacto menor, ya que paga solo la mitad del IEPS, lo que le otorga una ventaja frente a sus competidores en el segmento de isotónicos y electrolitos.

“El IEPS aplicable a Suerox es la mitad del que se aplicará a nuestros competidores. Eso nos da una ventaja competitiva”, señaló previamente el directivo.

Sparvieri explicó que, si el resto de la industria opta por trasladar el impuesto a precios, Genomma Lab hará lo propio para proteger sus márgenes. En caso contrario, la empresa podría absorber el costo, lo que tendría un efecto directo en sus estados financieros y en los planes operativos de 2026.

Fitch anticipa que el crecimiento de los ingresos se normalice en el mediano plazo, luego de un periodo de menor demanda en mercados clave como México y Argentina. “La demanda en las categorías de resfriado y tos, así como en bebidas, fue débil debido a un invierno más cálido y un verano lluvioso”, explicó la calificadora.

Año de transición

Aun así, la agencia considera que 2026 marcará una etapa de recuperación para la emisora de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), impulsada por el lanzamiento de una segunda línea de Suerox, mayores inversiones en innovación y la expansión de los canales de distribución tradicional y de comercio electrónico.

Para la primera mitad del año, Genomma Lab prevé una recuperación gradual, con un objetivo de MXN $5,000 millones en ventas incrementales entre 2026 y 2027, además de mantener un margen EBITDA cercano al 24%.

En este contexto, Fitch ratificó la calificación crediticia de largo plazo de Genomma Lab en ‘AA+’, con perspectiva estable, lo que refleja una muy alta calidad crediticia y bajo riesgo de incumplimiento.