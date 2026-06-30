En esta noticia Reorientará recursos a inversiones más rentables

Fibra Inn informó la venta de un activo hotelero ubicado en Chihuahua, Chihuahua, por un monto de MXN$ 64 millones más IVA, recursos que destinará a proyectos con perfiles de rentabilidad más atractivos, así como a inversiones en propiedades que ya forman parte de su portafolio.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en hoteles señaló que conservará la reserva de dominio del inmueble hasta que el comprador liquide la totalidad del precio pactado.

Reorientará recursos a inversiones más rentables

La empresa explicó que la operación le permitirá fortalecer su estrategia de asignación de capital mediante inversiones con mejores perspectivas de rendimiento.

Precisó que los recursos que recibirá por la venta serán canalizados tanto a nuevos proyectos con mayor potencial de rentabilidad como a activos que ya integran su cartera inmobiliaria.

Fibra Inn no dio a conocer el nombre del hotel vendido ni la identidad del comprador; sin embargo, indicó que la desinversión forma parte de su estrategia para optimizar su portafolio y generar un mayor valor para el fideicomiso.

El fideicomiso se especializa en la adquisición, desarrollo y arrendamiento de propiedades destinadas al hospedaje en México. Además, opera hoteles bajo marcas nacionales e internacionales y sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI) cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave FINN13.