Fibra Inn, un fideicomiso hotelero especializado en atender a viajeros de negocios, concluyó la internalización de la operación de 28 hoteles como parte de una estrategia para elevar su rentabilidad y fortalecer el control operativo del fideicomiso, tras pagar una contraprestación de MXN$ 172.3 millones al operador anterior por contratos que abarcaron más de 4,700 cuartos.

El proceso se cerró el 15 de enero de 2026 mediante la adquisición de los contratos de operación, monto que fue calculado conforme a las prácticas estándar de la industria hotelera a nivel global y que representó una reducción aproximada de 60% en términos económicos frente a los contratos originales, equivalente a alrededor de 1.9 años de contraprestación.

De acuerdo con la compañía, la internalización permitió eliminar fees adicionales y favorecer una mejor valuación de los activos, al reflejar de manera más directa su desempeño operativo y económico, además de contribuir a un proceso más eficiente y ordenado en futuras adquisiciones.

Fibra Inn estimó que la inversión tendrá un periodo de recuperación cercano a cuatro años y que generará un retorno anual proyectado de entre 25% y 30% bajo un horizonte perpetuo , rendimiento que podría incrementarse conforme se materializaran eficiencias operativas adicionales derivadas del control directo de la operación hotelera.

Cierra 2025 con crecimiento pese a la presión previa en indicadores

La FIBRA, dirigida por Jaime Cohen Bistre, cerró 2025 con un portafolio de 32 hoteles y registró ingresos por hospedaje por MXN$ 2,354 millones, cifra que representó un crecimiento de 1.6% respecto al año previo , consolidando su modelo de administración y operación interna como una práctica común entre los principales propietarios hoteleros a nivel internacional.

Este desempeño anual se dio luego de un cierre de año con presiones operativas en algunos indicadores.

En noviembre, un mes previo al final del ejercicio, Fibra Inn reportó una caída en sus ingresos y en su nivel de ocupación, periodo en el que también operó 32 hoteles.

Durante ese mes, los ingresos por hospedaje ascendieron a MXN 203.1 millones, lo que representó una baja anual de 7% respecto a noviembre de 2024, mientras que la tarifa promedio diaria se ubicó en 1,936.8 pesos, cifra 1.4% superior a la registrada en el mismo mes del año previo.

La tasa de ocupación fue de 63%, un descenso anual de 4.4 puntos porcentuales, en tanto que el RevPar (ingreso por habitación disponible) disminuyó 5.2% para ubicarse en 1,220.5 pesos.

Los motivos de esta caída no fueron detallados por la empresa, aunque el desempeño pudo haberse visto afectado por un efecto estacional asociado al Buen Fin.