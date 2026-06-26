La revolución de los pagos inmediatos eliminó uno de los principales desafíos de la banca, pero abrió otro: la capacidad de innovar.

Galileo Financial Technologies advirtió que 69.1% de las empresas financieras en América Latina tarda más de seis meses en lanzar un nuevo producto debido a cuellos de botella operativos que limitan su capacidad de adaptación.

De acuerdo con el Informe de Banca Adaptativa de Galileo, elaborado a partir de una encuesta entre 337 directores de tecnología (CTO) y directores de información (CIO) de México, Brasil, Colombia y Argentina, la velocidad de las transacciones dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en un estándar del mercado.

Hoy, el reto está en que las instituciones puedan escalar, responder a los cambios del mercado y desarrollar nuevos servicios con mayor rapidez.

“En México y en América Latina, las empresas financieras ya resolvieron buena parte del reto de mover dinero en tiempo real; ahora el verdadero desafío está en adaptar sus operaciones con la misma velocidad. La banca adaptativa permite que las organizaciones escalen, personalicen y respondan al riesgo sin depender de procesos rígidos que frenan la innovación”, dijo Eduardo Azuara, principal de Estrategia y Ventas para México de Galileo Financial Technologies.

El estudio mostró que únicamente 8% de los clientes considera que la velocidad de los pagos y las transacciones es su principal problema cotidiano, una señal de que la infraestructura de pagos en tiempo real ya alcanzó un nivel de madurez impulsado por plataformas como SPEI en México, Pix en Brasil, Bre-B en Colombia y Transferencias 3.0 en Argentina.

Los sistemas de riesgo frenan el desarrollo de nuevos productos

Aunque las transacciones son cada vez más rápidas, las operaciones internas continúan siendo un obstáculo para la innovación.

El reporte encontró que 45.7% de las empresas identifica los sistemas de fraude y riesgo como el principal cuello de botella para escalar su infraestructura tecnológica, mientras que 39.2% considera que esas mismas herramientas representan la mayor barrera para desarrollar nuevos productos con mayor velocidad.

Como resultado, casi siete de cada 10 organizaciones requieren más de seis meses para lanzar un nuevo producto financiero y 57.7% tarda más de tres meses en implementar mejoras en funcionalidades a partir de la retroalimentación de sus clientes.

El informe también evidenció una brecha en el uso de datos en tiempo real.

Mientras 84.3% de las empresas los utiliza para fortalecer la prevención de fraude y la seguridad, solo 61.1% aprovecha esa información para brindar soporte proactivo a sus clientes.

México acelera ingresos, pero enfrenta mayores obstáculos

El estudio destacó que México es el mercado de la región donde las empresas perciben un mayor impacto de la tecnología en tiempo real sobre sus ingresos.

El 90.9% de las organizaciones señaló que estas capacidades impulsan de forma significativa su crecimiento.

Sin embargo, también es el país donde los sistemas de fraude y riesgo representan el mayor freno para innovar.

El 52.7% de los encuestados identificó estas restricciones como la principal barrera para desarrollar nuevos productos con mayor rapidez.

Frente a este escenario, Galileo planteó el concepto de “banca adaptativa”, un modelo basado en la capacidad de ajustar en tiempo real la infraestructura tecnológica, la toma de decisiones y la experiencia del cliente sin perder control operativo, con el objetivo de responder con mayor velocidad a las exigencias del mercado.