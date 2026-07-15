En esta noticia Livia Chanes en Nubank

Nubank modificó su estructura directiva en América Latina y nombró a Livia Chanes como CEO regional, una decisión con la que busca acelerar la expansión de su modelo de negocio en México y Colombia, luego de consolidar su liderazgo en Brasil.

A través de un comunicado, la firma expuso que la ejecutiva mantendrá al mismo tiempo la dirección general de Nubank Brasil, mientras que Armando Herrera, director general de Nu México, y Marcela Torres, CEO de Nu Colombia, reportarán directamente a ella, aunque conservarán la autonomía operativa en sus respectivos mercados.

Además, se da a conocer en un momento clave para la empresa brasileña, que ya supera los 135 millones de clientes a nivel global y que recientemente recibió la autorización para operar como banco en México, proceso que le permitirá competir con bancos grandes como BBVA, Banamex, HSBC, Santander y Scotiabank.

Este movimiento resulta estratégico para la empresa ya que, la experiencia de Chanes en Brasil, ayudará a transformar la operación de ser vistos como negocios separados para ser un negocio con enfoque regional que permita eliminar las barreras financieras persistentes en América Latina, principalmente en México donde solo el 37% de los adultos tiene acceso al crédito formal.

“Unificar la región bajo el liderazgo de Livia es un paso natural. Las mismas barreras que limitaron la inclusión financiera en Brasil todavía persisten en toda América Latina. Ahora tenemos las herramientas, el equipo y el historial necesarios para superarlas con mayor rapidez”, señaló David Vélez, fundador y CEO global de Nubank, en un comunicado.

Livia Chanes en Nubank

Chanes asumió la dirección de la operación brasileña en 2022 y fue nombrada CEO de Nubank Brasil a principios de 2024. Desde entonces, la institución incorporó más de 50 millones de clientes en ese mercado hasta alcanzar 115 millones, además de ampliar su portafolio con nuevos productos de crédito, la expansión de Nu Empresas y el lanzamiento de NuCel, su servicio de telefonía móvil, que ya supera el millón de usuarios.

“Mi compromiso en esta nueva etapa es garantizar que toda América Latina se beneficie de todo lo que hemos logrado y seguiremos construyendo en Brasil. Las barreras a la inclusión financiera que derribamos aquí todavía persisten en muchos países de la región, y tenemos el ecosistema y el equipo indicados para acelerar ese impacto”, dijo la directiva en su cuenta de Linkedin.

La reorganización también refleja el mayor peso que han adquirido los mercados fuera de Brasil dentro de la estrategia de crecimiento de Nubank.

Según cifras del banco, en México, se alcanzó el punto de equilibrio financiero durante el primer trimestre de 2026 y suma 15 millones de clientes, con un ritmo de incorporación cercano a 12,000 usuarios diarios. La reciente autorización para convertirse en banco se enmarca como una nueva etapa para la compañía en el país.

En Colombia, donde opera desde hace cinco años, Nubank atiende a cinco millones de clientes, administra más de 11 billones de pesos colombianos en depósitos y prevé invertir u$s130 millones durante 2026.

A nivel regional, la plataforma asegura haber incorporado a cerca de 37 millones de personas al sistema financiero formal, de las cuales 31.5 millones corresponden a Brasil, 4.7 millones a México y cerca de un millón a Colombia.