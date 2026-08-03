En medio de la incertidumbre sobre el futuro de la Pensión del Bienestar, el Gobierno de México ha salido a aclarar y niega que exista la intención de eliminar este programa social.

De hecho, la administración liderada por Claudia Sheinbaum ha confirmado su continuidad y ha anticipado que no solo se mantendrá vigente, sino que también iniciará una fase de expansión gradual.

¿El cierre de la Pensión del Bienestar? El Gobierno de México anticipó cómo será la cobertura y ratificó modificaciones (foto: archivo).

El objetivo planteado es fortalecer su alcance y aumentar el número de beneficiarios en los próximos años.

Sin recortes ni interrupciones: el Gobierno de México garantiza la continuidad del programa social

Se ha reafirmado la decisión del Gobierno de México de que la Pensión del Bienestar no será eliminada ni sufrirá recortes. Este programa representa uno de los elementos fundamentales de la estrategia social en el país y seguirá siendo parte del enfoque de protección a los ciudadanos de la tercera edad.

Además, se ha confirmado que el apoyo económico destinado a personas de 65 años o más continuará distribuyéndose de manera regular. El financiamiento del programa está asegurado y no se prevén modificaciones que puedan implicar su eliminación, ya que se considera prioritario mantenerlo y reforzarlo como un derecho social.

Más beneficiarios, mayor alcance: el plan para lograr una cobertura récord en todo México

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es la ampliación del padrón de beneficiarios. La meta del Gobierno es llegar a cerca de 14 millones de adultos mayores integrados al programa hacia finales de 2026.

Para quienes ya son beneficiarios y para quienes están en proceso de incorporarse, el panorama no contempla recortes ni interrupciones, sino una expansión en la cobertura. El programa seguirá otorgando el apoyo económico de forma bimestral, con el objetivo de fortalecer los ingresos básicos de los adultos mayores.

Este aumento responde principalmente a dos factores: el crecimiento natural de la población que alcanza la edad requerida y la incorporación gradual de nuevos registros en todo el país. De esta manera, el programa social busca consolidarse como uno de los más amplios de la región.