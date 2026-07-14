Hay nombres que aparecen una y otra vez en la historia energética de México y Burgos es uno de ellos. Desde los años de Vicente Fox y, sobre todo, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Cuenca de Burgos fue presentada como una de las grandes apuestas para reducir la dependencia del gas importado. Su cercanía con el sur de Texas, su enorme potencial geológico y la posibilidad de replicar parte del desarrollo gasífero estadounidense hacían pensar que ahí estaba una de las piezas faltantes del rompecabezas energético nacional.

Pero la promesa nunca terminó de cumplirse.

Los precios internacionales cambiaron, Pemex concentró recursos en otras prioridades, la reforma energética quedó a medio camino y el gas barato que llegaba por ductos desde Estados Unidos terminó siendo una solución mucho más sencilla que desarrollar nuevos campos propios.

Por eso llamó la atención una noticia que, en apariencia, es pequeña. Dos empresas canadienses, Frontier Resources y Kinjal, anunciaron una ronda de financiamiento para adquirir activos en la Cuenca de Burgos, encabezados por el campo Misión.

Sabemos que una golondrina no hace primavera y que el monto no alcanza para cambiar el mapa energético mexicano. Pero sí alcanza para volver a poner a Burgos sobre la mesa.

Y, según lo visto los últimos días, esta movida no parece casualidad.

Hace apenas unos días México exportó, por primera vez, un cargamento de gas natural licuado desde Baja California rumbo a Asia. El gas era estadounidense, sí, pero el negocio de licuarlo y enviarlo al otro lado del Pacífico ocurrió en México. Fue una señal de que el país empieza a ocupar un lugar distinto dentro del mercado regional del gas.

Ahora aparece otra señal. Esta vez no habla de plantas de licuefacción ni de terminales marítimas. Habla del subsuelo. En marzo de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre cómo reducir la dependencia del gas estadounidense. Su respuesta fue tan breve como reveladora: “Burgos es una opción”.

Y, considerando lo que vino después, ya no se trata solo de una ocurrencia. En abril, Sheinbaum, que por bandera ideológica y hasta científica se opuso por décadas al fracking, abrió la puerta para esa práctica polémica que había sido un tabú en el diagrama energético de la Cuarta Transformación.

Ahora, con Burgos, el gobierno tiene ante sí otra encrucijada: coincide con su némesis (el PRIAN) de que Burgos se puede explotar, o dejará que el gas natural se pudra en el subsuelo. Por lo visto, la decisión va: si México quiere producir más gas, inevitablemente tendrá que volver a mirar hacia esa cuenca.

Los analistas llevan tiempo diciendo algo parecido. Wood Mackenzie considera que Burgos sigue siendo la región gasífera más importante del país, aunque también advierte que desarrollar su potencial requerirá mucho más que buenos deseos. Los retos económicos, la seguridad y la necesidad de atraer capital privado siguen siendo los grandes pendientes.

En lo económico, Burgos compite directamente con el gas estadounidense, que llega a México a precios bajos gracias a la escala y eficiencia del shale en Texas. Desarrollar campos propios implica inversiones elevadas en exploración, infraestructura y tecnología, con retornos inciertos en un mercado donde el precio del gas suele ser volátil.

En lo regulatorio, la incertidumbre sobre las reglas del juego, desde permisos hasta esquemas de participación privada, ha frenado decisiones de inversión de largo plazo, si bien hay atisbos de lo que podría venir, como el acuerdo signado entre Pemex y Petrobras para explorar oportunidades en aguas profundas.

Y en materia de seguridad, la región enfrenta problemas persistentes de robo de hidrocarburos, presencia del crimen organizado y riesgos operativos que encarecen los proyectos y elevan las primas de riesgo para cualquier empresa interesada.

Ahí es donde la noticia de Frontier Resources y Kinjal adquiere otra dimensión. No porque 32 millones de dólares canadienses vayan a cambiar la historia de la producción nacional, sino porque representan algo que hacía tiempo no se veía: inversionistas dispuestos a poner dinero en un activo gasífero mexicano cuando la conversación energética vuelve a girar alrededor del gas natural.

Una golondrina no hace primavera. Tampoco una ronda de financiamiento inaugura un nuevo ciclo. Pero las industrias suelen cambiar así. Primero aparecen señales aisladas y luego llegan otros jugadores. Más tarde, cuando uno mira hacia atrás, descubre que el cambio había empezado mucho antes de que todos hablaran de él.

Quizá Burgos vuelva a quedarse en promesa como ha ocurrido antes. Pero también cabe la posibilidad de que, después de tantos años de vivir del gas de otros, México empiece a preguntarse otra vez si vale la pena producir más del propio.