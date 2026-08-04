La regla determina cuántos años puede extenderse un crédito según la edad del trabajador al momento de solicitarlo.

Comprar una vivienda mediante un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una de las alternativas disponibles para los trabajadores que buscan adquirir una casa. Sin embargo, antes de iniciar el trámite es importante conocer las condiciones que establece el organismo.

Una de las principales reglas está relacionada con la edad del derechohabiente. El plazo puede elegirse desde uno hasta 30 años, pero la suma de la edad del solicitante y los años seleccionados para pagar el financiamiento tiene un límite.

La regla determina cuántos años puede extenderse un crédito según la edad del trabajador al momento de solicitarlo.

¿Cuál es la edad máxima para sacar un crédito Infonavit?

El Infonavit establece que la suma de la edad del trabajador y el plazo elegido para pagar el crédito no puede superar los 70 años para los hombres y 75 años para las mujeres. La disposición aplica al momento de definir el financiamiento y determina el plazo máximo que puede seleccionarse.

Por ejemplo, un hombre de 50 años no podría elegir un crédito a 30 años, ya que la suma llegaría a los 80 años. En ese caso, tendría que seleccionar un plazo menor para mantenerse dentro del límite establecido por el Instituto.

Para las mujeres, el cálculo funciona de la misma manera, aunque el límite es de 75 años. Así, una trabajadora de 50 años podría elegir un plazo de hasta 25 años, siempre que cumpla con los demás requisitos necesarios para obtener el financiamiento.

¿Cuántos años puede durar un crédito del Infonavit?

El Crédito Infonavit tradicional permite elegir un plazo de pago que va desde uno hasta 30 años. Sin embargo, esos 30 años representan el máximo disponible y no necesariamente el periodo que puede elegir cualquier derechohabiente , debido a la regla relacionada con la edad.

El monto que puede recibir cada persona también depende de su capacidad de pago y de las condiciones determinadas por el Instituto. Actualmente, el monto máximo del Crédito Infonavit tradicional puede alcanzar los 2 millones 935 mil 2.35 pesos, aunque la cantidad final debe consultarse en la precalificación de Mi Cuenta Infonavit.

Además, el crédito cuenta con una tasa de interés fija durante toda la vida del financiamiento, que puede ubicarse entre 3.69% y 10.45%, dependiendo del nivel salarial del trabajador.

Por ello, elegir el plazo no solo depende de la edad. También es importante considerar el monto que se pretende solicitar y la capacidad de pago mensual para evitar comprometer de más las finanzas personales.

¿Qué otros requisitos exige Infonavit para obtener el crédito?

Para solicitar un Crédito Infonavit es necesario contar con una relación laboral vigente y cumplir con los requisitos establecidos por el organismo. Entre ellos se encuentra estar registrado en una Afore y contar con los datos biométricos actualizados.

El trabajador también debe autorizar la consulta de su historial en Buró de Crédito y no tener actualmente un crédito vigente con el Infonavit. La precalificación disponible en Mi Cuenta Infonavit permite conocer el monto al que puede acceder cada derechohabiente.

El Instituto también contempla la posibilidad de solicitar un financiamiento en conjunto con el cónyuge, un familiar o un co-residente, lo que puede permitir acceder a un monto mayor. Asimismo, existen alternativas para comprar otra vivienda, adquirir un terreno, construir, remodelar o pagar un crédito hipotecario contratado con otra institución financiera.

Antes de elegir el plazo, el trabajador debe considerar entonces tanto su edad como su capacidad de pago. De esta manera podrá determinar qué financiamiento se ajusta mejor a sus posibilidades y evitar elegir un periodo que exceda el límite establecido por el Infonavit.