Mantener el baño y la cocina libres de malos olores y de insectos es una de las tareas más habituales del hogar. Con el uso diario, las rejillas de los desagües acumulan humedad, restos de suciedad y residuos que pueden generar olores desagradables y facilitar el ingreso de plagas como cucarachas y hormigas.

En este contexto, un truco casero que cobró popularidad en redes sociales consiste en utilizar papel aluminio sobre la rejilla del desagüe. De acuerdo con recomendaciones difundidas por Cocina Vital, este método no reemplaza la limpieza habitual, pero puede servir como un apoyo temporal para mantener estas áreas en mejores condiciones.

Colocar papel aluminio en las rejillas del baño: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo a diario Freepik

¿Para qué sirve colocar papel aluminio sobre el desagüe?

Aunque el papel aluminio suele utilizarse en la cocina para conservar alimentos, también puede aprovecharse en otras tareas domésticas gracias a su flexibilidad y facilidad para adaptarse a diferentes superficies.

Entre los beneficios que se le atribuyen se encuentran:

Ayudar a disminuir los malos olores que provienen de las tuberías, especialmente en espacios con poca ventilación.

Dificultar el ingreso de insectos que utilizan los desagües como vía de acceso al interior de la vivienda.

Reducir la sensación de humedad alrededor de la rejilla.

Evitar que parte de la suciedad llegue directamente al desagüe, facilitando su limpieza posterior.

Estos resultados pueden variar según el estado de las tuberías y el mantenimiento que reciba cada instalación.

Cómo colocar correctamente el papel aluminio

Aplicar este truco casero es sencillo y no requiere herramientas especiales. Lo más importante es evitar obstruir el paso del agua.

Para hacerlo correctamente:

Corta un trozo de papel aluminio un poco más grande que la rejilla. Colócalo sobre la superficie del desagüe, sin introducirlo dentro de la tubería. Ajústalo suavemente para que permanezca en su lugar, procurando no bloquear el drenaje. Revísalo cada pocos días y reemplázalo cuando presente humedad o suciedad acumulada.

De esta manera, el papel aluminio puede retirarse fácilmente cuando sea necesario sin afectar el funcionamiento del desagüe.