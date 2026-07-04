El comunicado oficial del ISSSTE: todo el detalle.

En esta noticia ¿Qué servicios se ven afectados por la suspensión de la Oficina Virtual del ISSSTE?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció el cierre temporal de uno de sus principales canales de atención digital. A través de un aviso dirigido a la derechohabiencia, informó que la Oficina Virtual del ISSSTE permanecerá fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento.

En su comunicado, el organismo del Gobierno de México explicó que “la Oficina Virtual del ISSSTE se encuentra temporalmente fuera de servicio” y aseguró que su equipo “trabaja para restablecer su funcionamiento a la brevedad”. Asimismo, indicó que informará oportunamente cuando el servicio vuelva a estar disponible.

La Suprema Corte falló a favor del ISSSTE y ahora será legal cobrar la pensión sin trámite de huella digital (foto: archivo).

¿Qué servicios se ven afectados por la suspensión de la Oficina Virtual del ISSSTE?

La suspensión temporal afecta el acceso a la Oficina Virtual del ISSSTE, la plataforma digital utilizada por miles de derechohabientes para realizar consultas, trámites y gestiones sin necesidad de acudir a una oficina física. Aunque el organismo no precisó cuánto durará la interrupción, señaló que se trata de una medida temporal por labores de mantenimiento.

Entre los puntos más importantes del aviso destacan:

La Oficina Virtual del ISSSTE está temporalmente fuera de servicio.

El motivo del cierre son trabajos de mantenimiento en la plataforma.

El Instituto aseguró que trabaja para restablecer el servicio lo antes posible.

La reanudación será anunciada a través de los canales oficiales del ISSSTE.

El organismo pidió comprensión y paciencia a las y los derechohabientes mientras concluyen las labores técnicas.

En el mensaje difundido en sus canales oficiales, el Instituto reiteró: “Agradecemos su comprensión y paciencia” y agregó que “se informará oportunamente sobre la reanudación del servicio”, por lo que recomendó a las personas usuarias mantenerse atentas a los comunicados oficiales.

Aviso a la derechohabiencia del ISSSTE. ISSSTE

¿Qué pasó con el ISSSTE y cómo impacta a los usuarios?

El ISSSTE aclaró que la suspensión no obedece a una falla definitiva ni a un cierre permanente, sino a trabajos de mantenimiento programados en su Oficina Virtual.

Mientras la plataforma permanezca inactiva, los derechohabientes podrían encontrar limitaciones para realizar trámites, consultas y gestiones en línea, por lo que deberán esperar a que el servicio sea restablecido o recurrir a los canales de atención que permanezcan disponibles.