Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa María Goretti que se recuerda cada 6 de julio.

Santoral del día | Santa María Goretti (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa María Goretti?

Santa María Goretti fue una virgen y mártir, distinguida por su piedad desde muy joven.

Tuvo una infancia dura y ayudó a su madre en las labores de la casa.

Cuando tenía doce años, murió defendiendo su castidad por las heridas causadas con un punzón por un joven que intentó violarla mientras estaba sola en su casa, cerca de Nettuno, en el Lacio, Italia.

Para los cristianos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

femenino

femenino

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | Santa María Goretti (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 6 de julio de 2026

El próximo 6 de julio de 2026 se conmemoran varias figuras importantes de la historia de la iglesia. Entre ellos se encuentra la Beata Nazaria Ignacia, canonizada en el siglo XX, conocida por su dedicación a la educación y el servicio a los más necesitados. Su vida es un ejemplo de compromiso y amor al prójimo en la actualidad.Otro de los santos celebrados en esta fecha es San Goar, del siglo VI, patrono de los pescadores y conocido por su labor evangelizadora en las regiones del Rin. Junto a él, se recuerda a Santa Ciriaca de Nicomedia, una mártir del siglo IV cuya valentía y fe la convirtieron en un símbolo de resistencia ante la persecución.La lista incluye al Beato Agustín José Desgardin, del siglo XVIII y a la Beata María Teresa Ledochowska, también del siglo XX, quienes aportaron a la espiritualidad de su tiempo. En el ámbito de los antiguos, San Justo de Condat y San Paladio de Escocia, ambos del siglo VI y V respectivamente, son recordados por su impacto en la evangelización de sus regiones.

La oración para Santa María Goretti:

Oh Santa María Goretti, que, fortalecida por la gracia de Dios, no dudaste en sacrificar tu vida para defender tu pureza; intercede por nosotros ante el Señor para que, evitando todo pecado, especialmente la impureza, vivamos en su gracia. Concédenos también perdonar generosamente a quienes nos ofenden, como tú perdonaste a tu agresor. Santa María Goretti, virgen y mártir, ruega por nosotros. Amén.