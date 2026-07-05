En un mercado donde la innovación automotriz suele centrarse en motorizaciones, Nissan pone el foco en un componente clave que impacta directamente en la experiencia de manejo: la transmisión. Con la evolución de su sistema Xtronic CVT, la marca busca ofrecer una conducción más eficiente, confiable y adaptada al uso cotidiano.

El objetivo es claro. Dejar atrás las percepciones negativas que durante años rodearon a este tipo de tecnología y demostrar, con mejoras concretas, que hoy se trata de una solución madura y alineada con las necesidades actuales de los conductores.

Qué cambia con la nueva generación CVT

La transmisión continuamente variable (CVT) elimina los cambios de velocidad tradicionales y ajusta de forma constante la relación entre el motor y las ruedas. Esto permite que el vehículo se mantenga siempre en la “marcha ideal”, favoreciendo la eficiencia y reduciendo el desgaste mecánico.

Este tipo de tecnología ya es considerado un estándar global en la industria. Marcas como Toyota, Honda y Subaru la integran en distintos modelos, consolidando su rol como una evolución natural dentro de las transmisiones automáticas orientadas al ahorro de combustible y la reducción de emisiones.

Foto: Nissan, modificada con IA por El Cronista.

Más precisión en la experiencia de manejo

En el caso de Nissan, la apuesta está en perfeccionar esta base tecnológica con mejoras que impacten directamente en la percepción del conductor, llevando la experiencia de lo técnico a lo cotidiano. Uno de los avances más relevantes de la nueva Xtronic CVT es la simulación de cambios más naturales, que elimina el llamado “efecto liga” y acerca la sensación de manejo a la de una caja convencional.

A esto se suma una mejor respuesta al acelerador, junto con una reducción significativa en ruido y vibraciones, factores que elevan la sensación de confort y refinamiento dentro del vehículo. Desde el punto de vista técnico, el sistema continúa utilizando poleas y una banda metálica que ajusta constantemente la transmisión para mantener el motor en su punto óptimo, lo que se traduce en mayor eficiencia y menor esfuerzo mecánico.

Además, incorpora soluciones como el control lógico D-Step, que mejora la respuesta y hace más intuitiva la conducción, así como elementos orientados a una mayor durabilidad del sistema, reforzando su confiabilidad a largo plazo. Estas mejoras buscan que el sistema no solo sea eficiente en términos mecánicos, sino también más predecible y cómodo para el conductor en distintos escenarios de manejo.

Eficiencia más allá del consumo

En conjunto, Nissan busca redefinir qué significa una transmisión eficiente: no solo en términos de consumo, sino también en la calidad del manejo. La evolución de la Xtronic CVT apunta a que cada trayecto sea más suave, estable y cómodo, sin importar las condiciones del camino o la exigencia del tránsito urbano.

En este contexto, la innovación deja de ser únicamente una cuestión de potencia o diseño, y pasa a enfocarse en la experiencia real del usuario. Con esta evolución, Nissan refuerza una tendencia clara en la industria: hacer que la tecnología automotriz se sienta menos técnica y más humana en el uso diario.