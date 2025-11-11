La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Calendario escolar del ciclo 2025-2026 ha publicado cuándo serán las fechas de suspensión de clase para el nivel básico a lo largo del año. Durante el mes de noviembre, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria gozarán de dos días sin actividad académica .

Las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN) se ven en la obligatoriedad de cumplir con todas las jornadas y actividades pedagógicas propuestas por las autoridades de la SEP y publicadas mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF) a principios del ciclo lectivo.

Adelantan feriado de noviembre y habrá un fin de semana largo extra para alumnos de preescolar, primaria y secundaria

De acuerdo al calendario oficial de la SEP durante noviembre habrá tres fechas de conmemoraciones especiales en todas las escuelas de México. La primera de ellas será este 14 de noviembre, cuando se llevará a cabo el registro de calificaciones .

Aunque la suspensión de clases durante el registro de calificaciones está sujeta a la decisión de cada plantel educativo, tradicionalmente se otorga el día libre a los alumnos para permitir que los maestros se concentren en la carga y revisión de las evaluaciones.

Cuándo se celebra el Día de la Revolución Mexicana

La segunda celebración en el mes de noviembre en las escuelas de todo el país será en el Aniversario de la Revolución Mexicana , un evento histórico que garantiza un descanso obligatorio para la fuerza laboral. Conforme al Artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, la celebración de la Revolución Mexicana, que inició el 20 de noviembre, se traslada oficialmente al tercer lunes del mes. Para el año 2025, esta fecha corresponde al lunes 17 de noviembre.

Finalmente, el día adicional de suspensión de clases este mes llegará el viernes 28 de noviembre. Esta fecha está reservada para la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE), durante el cual los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no asistirán a las aulas.