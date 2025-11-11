Los bancos de México harán un cierre masivo por tres días, dado el feriado de noviembre: el Día de la Revolución Mexicana. Las operaciones bancarias quedarán temporalmente suspendidas, por lo que se sugiere prestar atención a la medida.

El próximo cierre de bancos se hará el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de noviembre . Las sucursales permanecerán cerradas, es decir, no habrá atención al público ni operación habilitada.

Fuente: Shutterstock Miguel AF

Conoce los detalles de esta iniciativa y evita problemas de dinero. Ten en cuenta el comunicado oficial de las autoridades.

¿Por qué cierran los bancos en México?

La suspensión de tres días en noviembre no responde a una situación negativa, sino que se debe a la coincidencia entre los días de descanso habituales de fin de semana y el feriado oficial por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Aun así, los cajeros automáticos de todas las instituciones bancarias funcionarán con normalidad , permitiendo a los usuarios realizar retiros y otras operaciones básicas sin inconvenientes.

¿Qué bancos harán cierre masivo en noviembre?

El cierre masivo de los días 15, 16 y 17 de noviembre incluye a todas las instituciones bajo supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El listado completo puede consultarse en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES). En caso de que alguna entidad no figure en dicho registro, se recomienda notificarlo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), ya que podría tratarse de una organización irregular o fraudulenta.

La CNBV señala que las instituciones financieras pueden operar durante un día feriado, siempre y cuando lo notifiquen por escrito y justifiquen la medida.

Un caso particular es Banco Azteca, que mantiene servicio los 365 días del año. No obstante, al igual que otras instituciones, ciertas transacciones podrían procesarse hasta el día hábil siguiente, por lo que se recomienda anticipar cualquier movimiento importante.

¿Qué días no hay bancos?

Además del próximo lunes 17 de noviembre, el sector bancario mexicano tiene programadas otras suspensiones: el 12 de diciembre, por el Día del Empleado Bancario, y el 25 de diciembre, por la celebración de Navidad.