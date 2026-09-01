La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.24 en la sesión de cierre de mercados del martes, 1 de septiembre de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.13% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense cayó un 0,07% y en el último año acumuló un descenso del 6,64%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense alternó alzas y bajas, mostrando volatilidad sin tendencia definida y cerrando apenas por debajo del inicio.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 2.81%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que el valor de la moneda ha estado incrementando de manera constante durante este periodo. La confianza en la economía canadiense parece estar impulsando esta alza en la cotización.

Aunque la tendencia es positiva, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en futuras fluctuaciones del Dólar canadiense. Esta tendencia alcista podría verse afectada por cambios en las políticas monetarias o eventos globales.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.