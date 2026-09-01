Durante el cierre de mercados de este martes, 1 de septiembre de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.7, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.19% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.76 pesos y un mínimo de 19.74 pesos.

La cotización del euro muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó un -0.41% y en el último año acumula un -7.89%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró un balance alcista (6 subidas y 4 bajadas): encadenó tres alzas a mitad del periodo, luego alternó movimientos y cerró con una caída; volatilidad elevada pero saldo positivo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 2.15%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 5.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia negativa, ya que el dato de -1 es un número negativo. Comparado con días anteriores, esto indica que la moneda ha estado perdiendo valor en relación con otras divisas.

En consecuencia, la tendencia a la baja sugiere que los inversores podrían estar preocupados por factores económicos que afectan la estabilidad del Euro. Es fundamental monitorizar esta situación para entender las posibles repercusiones en el mercado financiero.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.