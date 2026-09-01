Cuando se activa el modo avión, el celular desconecta de forma predeterminada las conexiones inalámbricas, entre ellas la red móvil y el Wi-Fi. En los dispositivos compatibles, algunas conexiones pueden volver a activarse manualmente mientras el modo permanece encendido.

Durante ese período, las funciones que dependen de la red móvil dejan de funcionar de la manera habitual. Por ejemplo, en un iPhone no es posible realizar llamadas mientras el modo avión está activo, salvo que se utilice una conexión compatible que haya sido habilitada nuevamente.

Cuándo conviene utilizarlo durante unos minutos

Una de las situaciones en las que puede resultar práctico es cuando el teléfono tiene problemas para conectarse a la red móvil. Apple señala que activar el modo avión puede ayudar a realizar una actualización de la señal. Después de unos instantes, al desactivarlo, el equipo vuelve a buscar las conexiones disponibles.

Activar el modo avión puede ayudar a realizar una actualización de la señal.

También puede utilizarse cuando se quiere interrumpir temporalmente las conexiones del teléfono sin apagarlo por completo. Esto permite seguir utilizando aplicaciones y funciones que no necesitan conexión a Internet.

Otra posibilidad es usarlo durante un viaje para reducir el uso de la red móvil y evitar cargos de itinerancia. Apple también señala que el modo avión puede contribuir a ahorrar batería, aunque el resultado dependerá del uso que se haga del dispositivo.

Qué tener en cuenta antes de activarlo

El modo avión no funciona exactamente igual en todos los teléfonos. En algunos equipos, el Wi-Fi y Bluetooth pueden volver a activarse manualmente, mientras que otros recuerdan esa configuración para la próxima vez.

Por eso, si el objetivo es recuperar una conexión móvil, lo recomendable es activar el modo avión, esperar unos instantes y desactivarlo nuevamente.

Esta función tampoco equivale a apagar el celular. El equipo continúa encendido y permite utilizar aquellas herramientas que no necesitan una conexión inalámbrica.