México prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos aunque tengan pasaporte si postergaron el trámite de renovación.

Miles de turistas de Argentina, Uruguay y Chile podrían quedarse sin poder viajar a México este año por un motivo que muchos pasan por alto. La vigencia de su pasaporte puede ser determinante para el ingreso al país.

Aunque el documento no esté vencido, si le queda poco tiempo de validez, aerolíneas y autoridades migratorias pueden negar el embarque o el ingreso al país.

El problema surge porque la ley migratoria mexicana no fija un mínimo de meses de vigencia, pero en la práctica las compañías aéreas sí lo exigen.

Quienes postergaron la renovación de su pasaporte, confiando en que “todavía está vigente”, pueden llevarse una sorpresa en el mostrador del aeropuerto.

Qué exige México para el ingreso

El Instituto Nacional de Migración (INM) establece que el pasaporte debe estar vigente durante toda la estadía en territorio mexicano . Es uno de los requisitos que puede verificar el personal de control migratorio, junto con el motivo del viaje y el itinerario del pasajero.

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Sin embargo, la recomendación oficial de organismos consulares es no ajustar los tiempos. Se aconseja contar con al menos seis meses de vigencia al momento del viaje, aunque la normativa mexicana no lo exija como mínimo legal estricto.

La clave está en las aerolíneas

El punto donde más viajeros quedan varados no es el control migratorio mexicano, sino el check-in. Distintas aerolíneas de bandera y compañías que operan la ruta hacia México aplican como política interna la exigencia de un mínimo de seis meses de vigencia del pasaporte para autorizar el embarque, más allá de lo que pida la ley del país de destino.

Esto significa que un pasajero puede tener su pasaporte técnicamente en regla, pero si le restan pocos meses de validez, la aerolínea está habilitada para impedirle subir al avión antes incluso de llegar a México.

Para argentinos, uruguayos y chilenos, el documento nacional de identidad no reemplaza al pasaporte en este destino, a diferencia de otros países de la región.