La empresa de torres de telefonía de Carlos Slim, Sitios Latinoamérica planea levantar hasta MXN $3,000 millones en una oferta privada a inversionistas, mediante la emisión de hasta 600 millones de acciones nuevas de la empresa. De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa que cuenta con más de 37,000 torres de telefonía en América Latina, señaló que cada acción de esta Serie Única quedará depositada en la Tesorería de la Sociedad para venderse a MXN $5 cada una, sin que se considere y sin constituir una oferta pública. En la Asamblea de Accionistas, la junta autorizó también facultar al Consejo de Administración para que determine los términos, condiciones y demás características de la suscripción de las Nuevas Acciones, tanto en primera como en posteriores rondas de suscripción. El Consejo de Administración, presidido por Arturo Elías Ayub, autorizó también que sea el secretario quien actualice la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la actualización del número de acciones listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, y, en su oportunidad, realice el canje y depósito de los títulos de acciones de la Sociedad en la Institución para el Depósito de Valores. La empresa de Carlos Slim está en un proceso de ampliación de cartera en Centroamérica, Los Andes y Brasil y busca aumentar su presencia en el resto de Sudamérica. Entre septiembre de 2024 y el mismo mes de 2025, la empresa construyó 1,327 sitios nuevos, para cerrar el tercer trimestre del año pasado con 37,528 torres en toda la región, que abarca 16 países. Brasil es el mercado principal de Torres Latam, al contar con 12,076 torres, lo que representa 32.1% del total. La región andina, que incluye Chile, Ecuador, Perú y Colombia, representa alrededor de 27% del portafolio de la empresa, debido al incremento de la demanda de Colombia y Perú a lo que se suma un sólido desempeño en Chile y Ecuador. Sitios Latinoamérica estimó que el entorno regulatorio es alentador también para Argentina, Uruguay y Paraguay, al ser uno de los mercados con mayor expansión.