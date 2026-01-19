Capital de riesgo creció 26% en 2024, solo 15% de las startups latinoamericanas superó los tres años de vida. (Imagen: archivo)

El capital levantado por las startups de América Latina aumentó 26% durante 2024 y alcanzó los u$s 2,850 millones; sin embargo, pese a este crecimiento, únicamente el 15% de las empresas logró sobrevivir más allá de los primeros tres años, de acuerdo con datos de Endeavor, lo que evidenció los retos estructurales que enfrentó el ecosistema emprendedor en la región.

De acuerdo con Israel García, director de Startuplinks, plataforma de venture capital que conecta a fundadores e inversionistas para acelerar el crecimiento de startups, tres obstáculos definieron el panorama del sector.

“La dispersión de información, la escasez de talento capacitado y el acceso limitado a capital se reforzaron entre sí y generaron un ciclo donde las compañías lucharon por crecer, los inversionistas tomaron decisiones con datos incompletos y el talento se fue a mercados con mejores oportunidades” , señaló.

La fragmentación de la información sobre startups, fondos e incluso aceleradoras obligó a los inversionistas a evaluar proyectos latinoamericanos con métricas diseñadas para Estados Unidos o Europa, lo que derivó en valuaciones menos precisas y en una percepción de mayor riesgo. Esta situación limitó el flujo de capital hacia empresas con alto potencial, aun cuando el financiamiento total mostró una recuperación frente a otros mercados.

Un ecosistema con talento, pero sin estructuras

A la par, la falta de talento especializado profundizó los desafíos.

El 75% de las empresas afirmó que encontrar personal capacitado fue muy complicado, según Manpower Group.

“La mayoría de las startups careció de planes de retención y crecimiento, lo que empujó a los profesionales más capacitados hacia mercados más desarrollados”, agregó García.

Como resultado, Cuantico VC reportó que en 2024 Latinoamérica captó apenas el 1.5% del venture capital global y que la inversión total alcanzó u$s 3.6 mil millones, uno de los niveles más bajos de los últimos cinco años, lo que confirmó el momento de presión que atravesó el ecosistema emprendedor regional.

Frente a este contexto, Startuplinks planteó tres acciones clave para que las startups lograran acceder a rondas de inversión, contratar talento especializado y fortalecer su crecimiento.

La primera consistió en centralizar la información y mantener perfiles actualizados con datos verificables sobre operación, métricas, ubicación y equipo, lo que facilitó el acceso a fondos y programas de aceleración.

La segunda estrategia se enfocó en conectar con redes especializadas mediante plataformas, eventos y espacios de networking, lo que incrementó las probabilidades de cerrar rondas de inversión y atraer talento alineado con las necesidades del negocio.

Finalmente, la firma destacó la importancia de consumir contenido sobre venture capital, valuación y construcción de equipos para tomar decisiones informadas y evitar errores costosos.

Actualmente, Startuplinks desarrolló una base de datos que permitió a gobiernos, fondos y corporativos tomar decisiones con información más confiable y precisa, además de conectar a compañías con más de 220 inversionistas y 40 aceleradoras a través de eventos y un espacio digital con perfiles completos.

“Con una red creciente de startups, inversionistas y aceleradoras, trabajamos para que Latinoamérica avanzara hacia un futuro donde la información dejara de ser un privilegio, el talento y las empresas encontraran mejores oportunidades y el capital llegara a quienes, a través de sus negocios, fueron los encargados de mover la economía del país”, concluyó Israel García.