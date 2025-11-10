El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha dado a conocer un requisito fundamental que deberán reunir todos aquellos mexicanos que sean propietarios de un negocio y busquen formar parte del Sorteo del Buen Fin 2025.

El organismo recaudador explicó cómo tendrán que realizar este trámite esencial que le permitirá a un sector de la población participar por premios de hasta 260,000 pesos. Checa todos los detalles al respecto.

¿Cómo participar del Sorteo del Buen Fin y qué premios se ofrecen?

El Sorteo del Buen Fin 2025 constituye una de las convocatorias más esperadas por los consumidores y los negocios que participan de una de las campañas comerciales más resonantes del año: el Buen Fin.

SAT

El sorteo que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, permitirá a los participantes contar con la posibilidad de ganar premios exorbitantes siempre y cuándo reúnan determinadas condiciones.

Entre ellas, se destaca su participación durante los días del Buen Fin y el cumplimiento de ciertos requisitos que varían en función de la categoría bajo la cual se inscriban los mexicanos (si como consumidores o como propietarios de negocios).

La suma de dinero que se sorteará entre los dueños de los comercios asciende a un total de 100 millones de pesos, con un premio mayor de 260,000 pesos y 4,987 premios de 20 mil pesos. Los depósitos se realizarán directamente en la cuenta del comercio ganador.

Todas las tiendas que busquen participar, deberán registrarse en la página https://www.elbuenfin.org antes del 12 de noviembre y reunir una serie de requisitos:

Contar con RFC activo y válido.

Contar con Buzón Tributario activo y medios de contacto.

Contar al menos con una terminal punto de venta activa para realizar ventas a través de medios de pago electrónicos.

Cumplir con las bases, términos y condiciones que el SAT publique en su portal oficial.

Contar con la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva.

Este último requisito es esencial, y el SAT da a conocer en detalle los pasos a seguir para generar este dato.

¿Cómo generar la opinión de cumplimiento?

A través de Orienta SAT, los contribuyentes de México tendrán la posibilidad de generar su Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

Ingresar a sat.gob.mx y dar clic en el búho Del listado que despliega, dar clic en el ícono Opinión del cumplimiento y luego dar clic en “Obtén la Opinión del cumplimiento” Elegir: “De tu empresa” si eres persona moral, o "Tu Opinión del cumplimiento" de obligaciones fiscales si eres persona física. Ingresar tu RFC y Contraseña o e.firma vigente. Guardar o imprimir la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.