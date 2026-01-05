29 de las 35 emisoras que integran el IPC de la BMV cerraron el año con rendimientos positivos.

En esta noticia BMV respaldada por el gobierno local

El de 2025 fue calificado por analistas como un año “extraordinario” para el mercado accionario mexicano, impulsado por un fuerte repunte en la segunda mitad del año que llevó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) a anotar nuevos máximos históricos. El desempeño se tradujo en un incremento superior a un billón de pesos en la capitalización bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En términos generales, 29 de las 35 emisoras que integran el IPC cerraron el año con rendimientos positivos, favorecidas por el alza en los precios de los metales preciosos, el inicio del ciclo de recortes en las tasas de interés de los bancos centrales en México y Estados Unidos, la evolución del tipo de cambio y una mejora en las expectativas económicas.

Al 31 de diciembre, las empresas listadas en el principal índice bursátil sumaron MXN $1 billón 600,552 millones adicionales en valor de mercado, lo que representó un crecimiento anual de 23% frente al cierre de 2024.

Por emisora, Grupo México, Industrias Peñoles, América Móvil y Cemex —que en conjunto concentran 33.4% del peso del IPC— aportaron MXN $1 billón 172,922 millones al incremento de capitalización, en línea con la evolución patrimonial de sus principales accionistas, entre ellos Germán Larrea, Alejandro Baillères y Carlos Slim, durante 2025.

Con estos resultados, la capitalización bursátil del IPC ascendió a MXN $8 billones 579,879 millones, equivalentes a u$s 476,659 millones, de acuerdo con un análisis de El Cronista. Esta cifra representa 24.3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país al cierre del tercer trimestre de 2025.

En el año, el IPC de la BMV avanzó 30% y, si bien no logró cerrar en máximos históricos, el índice mostró un desempeño estable y sólido, respaldado por una mayor certidumbre en torno al papel de México como socio comercial de Estados Unidos, así como por las medidas impulsadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el perfil financiero de Pemex.

“Se avanzó con planes de apoyo y esquemas de financiamiento de más largo plazo, lo que se reflejó en mejoras en las calificaciones crediticias de Pemex. Hoy la empresa se encuentra a un paso de recuperar el grado de inversión”, señaló José Ramón de la Rosa, subdirector de Análisis Económico en Actinver.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), México se ubica en el lugar 19 a nivel mundial por el valor de capitalización de su mercado bursátil. En tanto, por el número de emisoras listadas, ocupa la posición 27, con 131 empresas activas en el mercado de capitales.