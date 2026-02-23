Esentia Energy busca acelerar su expansión en infraestructura de gas natural en un entorno de creciente demanda eléctrica, donde pretende posicionarse como una alternativa más competitiva frente al Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), su principal competidor en capacidad de transporte. Durante su llamada con analistas, la compañía reveló que ya adquirió dos turbocompresores a Siemens, movimiento que le permitiría adelantar hasta seis meses el desarrollo de la Fase 2 si las condiciones de demanda lo justifican. La administración explicó que, conforme avanzan las negociaciones comerciales, los proyectos de Fase 2 y Fase 3 podrían comenzar a “mezclarse”, particularmente ante el crecimiento de grandes centrales de ciclo combinado bajo esquemas de colaboración público-privada. Esentia subrayó que cerca del 50% de la demanda proyectada proviene de clientes que ya consumen gas natural y buscan migrar hacia una alternativa más competitiva en costos. Además, alrededor del 80% del crecimiento esperado está vinculado a proyectos de generación eléctrica, especialmente a grandes ciclos combinados. La compañía también destacó que la creciente necesidad energética de centros de datos, parques industriales y otros usuarios intensivos abre oportunidades no solo en el suministro de gas, sino en soluciones eléctricas integradas. En ese sentido, evalúa —a través de su brazo energético— integrar soluciones eléctricas para grandes consumidores, en una estrategia similar a la implementada por jugadores estadounidenses como Williams Companies y Energy Transfer. En paralelo, Esentia mantiene su plan de inversión en la Fase 1, con un CapEx estimado en 91 millones de dólares entre 2026 y 2027, y aseguró que los fundamentos de la demanda se mantienen “muy saludables”. Por otro lado, la empresa energética prevé iniciar el pago de dividendos en 2026, tras haber celebrado su primera reunión de Consejo posterior a la oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores, en la que adelantó que presentará una política formal de distribución en la próxima sesión del directorio. “Esperamos presentar la política de dividendos para su aprobación en la próxima reunión de la junta directiva”, mencionaron. Essentia indicó que el dividendo inicial tendrá un rendimiento “modesto”, ya que en el corto plazo la prioridad seguirá siendo la expansión de infraestructura y el crecimiento orgánico. No obstante, la administración aseguró que en el mediano plazo contará con flujos suficientes para ofrecer rendimientos consistentes y significativos a los accionistas. “Nuestra expectativa es que podamos ofrecer rendimientos significativos y constantes en el futuro, mientras seguimos creciendo”, dijo la administración. La empresa reiteró que mantendrá disciplina financiera, con un apalancamiento objetivo de entre 4 y 4.5 veces Ebitda.