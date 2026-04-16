Un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe actualizar ciertas pensiones conforme a la inflación anual, con el fin de evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo. Este ajuste beneficia principalmente a quienes están pensionados bajo el régimen de la Ley 73 y reciben un monto superior a la pensión mínima garantizada, ya que en esos casos el incremento se calcula con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Para este año, el ajuste inflacionario se ubica alrededor de 3.69%, porcentaje que impacta de forma directa en el depósito mensual de los beneficiarios. La actualización derivada del fallo no se aplica de manera uniforme a todos los pensionados, sino que depende del tipo de apoyo económico: Además de este ajuste, existen otros conceptos que pueden elevar el monto mensual, como: En algunos casos, estos beneficios adicionales pueden representar incrementos de entre 15% y más de 55%, dependiendo de la situación familiar y legal de cada adulto mayor. Para mayo de 2026, la pensión mínima garantizada bajo la Ley 73 del IMSS quedó establecida en 10,636.54 pesos mensuales. Este monto funciona como un ingreso base para quienes cumplan con los requisitos del régimen, entre ellos: La pensión mínima garantizada asegura que ningún jubilado que cumpla con estas condiciones reciba menos de ese ingreso mensual. Los aumentos más altos suelen presentarse cuando coinciden varios factores, como: En la mayoría de los casos, los aumentos son más moderados, pero permiten mantener el valor real de la pensión con el paso del tiempo.