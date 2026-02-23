La empresa de venta de libros en español más grande en Latinoamérica espera casi duplicar su oferta de títulos por medio de alianzas con tiendas de libros antiguos y de segunda mano. Quieren pasar de ocho millones de títulos a 15 millones. En cuanto a facturación ya supera a gigantes como Gandhi en México o Panamericana en Colombia. Y en cuanto a número de títulos ya supera a Amazon en México. En entrevista con El Cronista, Juan José Daza, Director Regional de Buscalibre, señaló una inversión de millones de dólares en varios países de la región. En México y Colombia, por ejemplo, cada uno recibirá una inversión de cerca de u$s 1,500 mil cada uno. La inversión en países más pequeños pueden llegar al millón de dólares, mientras que en Chile, de donde es originaria Buscalibre, la inversión es de alrededor de 2 millones de dólares. Los recursos los destinarán principalmente en tres ejes: logística, marketing y alianzas con librerías pequeñas para hacer crecer su catálogo. Se trata de una transformación digital y logística hacia sus aliados, principalmente en México y España. Estos dos territorios es donde Juan José Daza ve mejor potencial para alianzas con librerías “de viejo”. “En México, como en España, representan un número alto respecto a la cantidad de librerías que hay en el país. No pasa igual en países como Chile o Colombia, donde no juegan realmente un papel tan importante.” Una dificultad particular de su negocio es que muchos libros antiguos no cuentan con ISBN 13, un número identificador propio de las publicaciones para ingresarlos a un software de gestión de inventarios. Parte de su inversión será en este sentido. Las alianzas que buscan cerrar con las librerías les proveerán de tecnología para que compartan los inventarios y sus ejemplares aparezcan disponibles para los compradores en línea, entre otras ventajas. Otro punto donde invertirán será la logística o cómo hacer que los lectores reciban su libro más pronto. “Hay que hacer más eficientes los tiempos de entrega, tanto de los productos locales como de los productos internacionales. Es fundamental en el e-commerce poder entregar más rápido, a pesar que el libro realmente no es un producto de primera necesidad.” Para esto, parte de las alianzas con librerías es hacerlas “puntos de entrega de Buscalibre y así poder hacer crecer más la red de entrega, no solamente limitar al servicio que prestan las paqueterías o las paqueteras, como Estafeta o FedEx.” No se limitarían solo a las librerías de libros antiguos para hacerlas puntos de entrega. Para complementar este esfuerzo, Buscalibre intenta, mediante una campaña de marketing, hacer pasar el promedio de lectura en México de 3.4 libros a 4 libros al año. La inversión incluye redes sociales, pauta en Google y Meta, radio y prensa.