La economía mexicana atraviesa por un momento de optimismo donde se prevé una ligera aceleración del crecimiento previsto para el Producto Interno Bruto (PIB) de este año.

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Después del resultado del segundo trimestre, que arrojó un crecimiento de 2.5% anual en el PIB, el consenso de analistas económicos prevé que el crecimiento del país será de 1.2% para el cierre del año, misma cifra que estima el Banco de México, mientras que la Secretaría de Hacienda prevé un alza de 1.5%.

Sin embargo, el consumo no logra seguir la tendencia alcista, y, de acuerdo con estimaciones de BBVA, en julio, este sector registró su sexta disminución consecutiva en lo que va del año.

En este sentido, el Indicador de Consumo Big Data BBVA Research reportó una contracción anual de 4.5%, y una baja mensual de 0.4%, debido a un menor consumo de bienes, segmento que registró una baja de 1.9% mensual. En sentido contrario, el gasto en servicios aumentó 1.1% mensual.

El área de investigación de BBVA detalla que la atonía del consumo se prolongó debido a la debilidad del crecimiento del empleo formal, que fue parcialmente compensada por el crecimiento del salario promedio.

“Anticipamos que el lento dinamismo del gasto privado se extenderá hacia la segunda mitad del año, en un entorno de moderación de la demanda interna”, señala el análisis.

Turismo, entretenimiento y gasolina a la baja

El análisis de BBVA apunta a una disminución en el gasto en turismo con disminuciones de 8.4% en restaurantes y 6.2% en hoteles, a lo que se suma una reducción de 1.2% mensual en julio en el entretenimiento, que en junio había registrado un crecimiento de doble dígito.

En contraste, el gasto en aerolíneas aumentó prácticamente 6% mensual, y acumula cinco meses consecutivos en crecimiento.

El precio de la gasolina ha pegado en el consumo de este producto, pues mostró una caída anual de 8.2% y acumula 16 meses consecutivos de contracciones, es decir, este indicador no crece desde abril de 2025.

Por tipo de establecimiento, el consumo en tiendas físicas bajó 2.1% mensual, mientras que el consumo en tiendas virtuales tuvo un alza mensual de 10.5%.

Se mantendrá lento crecimiento el resto del año

BBVA Research señaló que el lento crecimiento de la demanda interna se mantendrá durante el segundo semestre del año, ante el desvanecimiento de los efectos temporales del Mundial de Futbol.

“En particular, el moderado crecimiento del empleo formal y la cautela de los hogares limitarán el ritmo de expansión del gasto hacia adelante. Anticipamos una recuperación gradual en 2027, apoyada por la mejora de la actividad industrial y su efecto derrame sobre el empleo y el sector servicios”, adelanta BBVA.