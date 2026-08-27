La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.24 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 27 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.01% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense registró un cambio del -0.42% y en el último año acumula una variación del -6.19%, lo que evidencia una tendencia bajista reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense alternó caídas y subidas casi a diario, con un breve impulso alcista a mitad del periodo; el balance final sugiere ausencia de tendencia clara y un cierre cercano al nivel inicial.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.93%, que es menor que la volatilidad anual del 6.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato -1 es positivo en comparación con los días anteriores. Esto sugiere que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas recientemente.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo de los próximos días para ver si se mantiene o si se producen retrocesos. Un análisis continuo permitirá comprender mejor las dinámicas del mercado y la estabilidad de la moneda.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.